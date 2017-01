Leeds Beckett University entwickelt Smart Campus mit Avayas Fabric-Netzwerklösungen

Guildford, England (ots/PRNewswire) -Avaya hat angekündigt, dass die Leeds Beckett University ihreFabric-Netzwerktechnik aktualisiert hat, um Mitarbeitern undStudenten einen flächendeckenden WLAN-Anschluss bieten zu können. MitHilfe von Avayas Technologie konnte die Universität die Anzahl derZugangspunkte von 800 auf 1.800 erhöhen und damit über 25.000Studenten und 3.200 Mitarbeitern jederzeit und überall auf dem550.000 m² großen Campus einen Netzwerkzugang ermöglichen.In Zusammenarbeit mit Avaya errichtete Leeds Beckett einHitech-Umfeld für Studenten und Mitarbeiter gleichermaßen, das derUniversität dabei hilft, Studienbewerber anzuziehen und zu binden.Leeds Beckett kam bei der unabhängigen "International StudentBarometer"-Studie im Jahr 2016 auf den ersten Platz, mit 94,6 %Zufriedenheit, was unter anderem Avayas Technik zu verdanken ist.Das WLAN wird über Avayas Fabric-Netzwerk bereitgestellt und istdaher in der Lage, sich selbst zu konfigurieren; dies reduziert diebenötigten Ressourcen für fortlaufende Wartungsarbeiten drastisch undermöglicht es dem IT-Team bei Leeds Beckett, sich auf innovativereProjekte zu konzentrieren. Avaya Fabric bietet einen zuverlässigenund robusten Backbone für das Netzwerk von Leeds Beckett, sodass dasIT-Team besser mit Lehrkräften und Studenten zusammenarbeiten unddadurch letztlich eine stärkere Studentenbindung erzielen kann, wasden langfristigen Erfolg der Universität ausmacht.ZitateSteve Rafferty, UK MD, Avaya"Die Erwartungen der Studierenden sind gestiegen und damit auchder Bedarf für Universitäten, Studenten zu binden. Daher ist eswichtiger denn je, die richtige Technologie im Einsatz zu haben. DieLeeds Beckett University konnte sich unmittelbar von den Vorzügen derAvaya Fabric-Lösung überzeugen, wenn es darum geht, Studenten undUniversität gleichermaßen die richtigen Hilfsmittel zur Verfügung zustellen."Dr. Basem El-Haddadeh, Director of Information TechnologyServices, Leeds Beckett"Unsere Studenten stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunktund wir versuchen, eine erstklassige Ausbildung und ein hochkarätigesStudienerlebnis bereitzustellen. Unsere Studenten erwarten zunehmendeine schnelle, zuverlässige und reibungslose Konnektivität sowohl aufdem Campus als auch außerhalb davon. Seit ihrer Einführung hat AvayasFabric-Netzwerktechnologie unseren Studenten und Mitarbeitern dabeigeholfen, effizient zu kommunizieren und die Bildungsangebote optimalauszunutzen. Wir wollen auch weiterhin an der Spitze derUniversitätstechnologie stehen und gehen davon aus, dass uns Avayadies ermöglichen wird."Video: https://www.youtube.com/watch?v=U0tg-bNKBfkWeitere Informationen erhalten Sie auf http://www.avaya.comPressekontakt:Iman GhorayebAvaya+971-4-404-8275ighorayeb@avaya.comOriginal-Content von: Avaya, übermittelt durch news aktuell