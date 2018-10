Lee Kum Kee veranstaltet anlässlich des 130. Jubiläums ein Europa-Gala-Dinner in Paris

Zehn chinesische Meisterköche präsentieren ihr Können und nehmenan der SIAL Paris teilParis (ots/PRNewswire) - Lee Kum Kee, eine chinesische Soßenmarkemit einer 130 Jahre langen Unternehmensgeschichte, veranstaltete amgestrigen Abend anlässlich ihres 130. Jubiläums einEuropa-Gala-Dinner in Paris. Mehr als 100 Geschäftspartner und andereGäste nahmen an der Veranstaltung teil. Zehn in verschiedenenBereichen der chinesischen Küche spezialisierte Meisterköchepräsentierten im Rahmen des Dinners ihre Fähigkeiten."Das Vertriebsnetzwerk der Lee Kum Kee umfasst knapp 30europäische Länder. Ich möchte unseren Kunden und Geschäftspartnernein herzliches Dankeschön dafür aussprechen, dass sie uns dabeiunterstützt haben, authentische, hochwertige und köstlichechinesische Soßen und Würzmittel für die chinesische Bevölkerungsowie die Mainstream-Märkte in Europa anzubieten. Dieses Jahrmarkiert das 130. Jubiläum der Lee Kum Kee. Ich bin hocherfreut, dassmit der offiziellen Eröffnung der europäischen Lee KumKee-Niederlassung im Gebäude 3 Harbour Exchange in London in diesemMonat nun ein neuer Meilenstein für das europäische Geschäft der LeeKum Kee gesetzt wurde, der unser vollkommenes Vertrauen in diesenMarkt verdeutlicht", so Charlie Lee, Vorstandsvorsitzender der LeeKum Kee Sauce Group, beim Gala-Dinner.Lee Kum Kee hat die Mission, "die chinesische Küche weltweit zufördern", und setzt sich sowohl für die chinesische kulinarischeKultur als auch für den kulinarischen Austausch zwischen denKochkulturen des Ostens und des Westens ein. Im Zuge des Gala-Dinnerslud Lee Kum Kee zehn ausgezeichnete Meisterköche der chinesischenKochkunst dazu ein, ihre Fähigkeiten zu präsentieren. Dazu gehörtenLi Yaoyun, ein Mitglied der ersten Gruppe nationaler Meisterköche inChina, sowie Yan Huiqin, seines Zeichens Meisterkoch desStaatsbanketts, Lu Yongliang, Meisterkoch der Hubei-Küche; ZhaoXinlin, Meisterkoch der Shandong-Küche; Luo Bingfu, Meisterkoch derFujian-Küche; Wu Xianming, Meisterkoch der Jiangxi-Küche; Yang Lin,Meisterkoch der Shandong-Küche; Tan Guohui, Meisterkoch derkantonesischen Küche; Chen Wei, Meisterkoch der Henan-Küche und ZhaoZhixin, Meisterkoch der Sichuan-Küche. Sie begeisterten die Gäste mitatemberaubenden Vorführungen, wie der Kalligraphie mit Lauchstangenund dem Wensi-Tofu-Schneiden mit verbundenen Augen, unddemonstrierten so auf erstklassige Weise die traditionellechinesische Kochkunst und ihre ausgezeichneten Schneidefertigkeiten.Im Namen aller vertretenen Meisterköche verriet Koch Li Yaoyun,"wir haben in den vergangenen Jahren eng mit Lee Kum Keezusammengearbeitet, um die chinesische Küche weltweit zu fördern.Meine Kollegen und ich sind bestrebt, die weltweit bekannten Soßenvon Lee Kum Kee dazu zu nutzen, die chinesische Kochkunst überall aufder Welt bekannter zu machen und aufrecht zu erhalten. Lassen Sie unsdie chinesische Küche in Europa zum Strahlen bringen."Zudem nahm Lee Kum Kee vom 21. bis zum 25. Oktober an derinternationalen Nahrungsmittelmesse SIAL Paris (Salon Internationalde l'Alimentation) teil. Die alle zwei Jahre stattfindendeVeranstaltung ist mit mehr als 6.000 Ausstellern aus allen Ländernder Welt eine der weltweit größten Messen in derNahrungsmittelbranche. Nach einem Debüt im Jahr 2014 nahm Lee Kum Keein diesem Jahr zum dritten Mal an der Messe teil und stelle eineVielzahl an Lee Kum Kee-Soßen und -Würzmitteln aus. MitKochvorführungen wurden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten derLee Kum Kee-Soßen präsentiert, um die chinesische Küche zu bewerben.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/772669/LEE_KUM_KEE_chairman.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/772671/LEE_KUM_KEE_masters.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/772672/LEE_KUM_KEE_blindfold.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/772670/LEE_KUM_KEE_sial_paris.jpgPressekontakt:Marsha Yeung+852-90928069marsha.yeung@lkk.comOriginal-Content von: Lee Kum Kee, übermittelt durch news aktuell