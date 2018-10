Lee Kum Kee eröffnet neues Regionalbüro für Europa

London (ots/PRNewswire) - Lee Kum Kee, ein renommierterchinesischer Saucenhersteller, der auf eine 130-jährige Geschichtezurückblicken kann, eröffnete in einer großen Feier offiziell seinneues Regionalbüro für Europa mit der Adresse 3 Harbour Exchange inLondon - ein neuer Meilenstein für die Geschäfte von Lee Kum Kee inEuropa."Die Produkte von Lee Kum Kee wurden in den 1920er-Jahren auf demeuropäischen Markt eingeführt und brachten den Menschen dieser Regionauthentische, hochwertige und köstliche chinesische Saucen undWürzmittel. In den letzten Jahren haben wir in Europa eine stetigeExpansion und Entwicklung erzielt. Unser Vertriebsnetz umfasst nahezu30 europäische Länder. Inzwischen sind die Produkte von Lee Kum Keenicht nur bei Verbrauchern in China und anderen Ländern Asiensbeliebt, sondern haben sich auch auf einer Vielzahl andererMassenmärkte etabliert", sagt Charlie Lee, Vorstandsvorsitzender derLee Kum Kee Sauce Group, der die Eröffnungszeremonie leitete. "DiesesJahr feiert Lee Kum Kee seinen 130. Geburtstag. Mit der Eröffnungunseres neuen Regionalbüros in Europa zeigen wir unser Vertrauen indie Entwicklung des europäischen Marktes und unterstützen unseregeschäftliche Expansion in Europa."Vorstandsvorsitzender Charlie Lee enthüllte im Rahmen derEröffnungszeremonie in der Lobby des Gebäudes 3 Harbour Exchangeaußerdem den "Si Li Ji Ren"-Stein, der einen zentralen Wert von LeeKum Kee repräsentiert: die Wahrung der Interessen anderer.Lee Kum Kee richtete 1995 sein erstes europäisches Regionalbüro imVereinigten Königreich ein, um seine Präsenz in Europa zu stärken.Inzwischen umfasst das Vertriebsnetz von Lee Kum Kee Länder wie dasVereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, die Niederlande,Tschechien, Schweden, Spanien und Polen. So zum Beispiel werden dieProdukte von Lee Kum Kee im Vereinigten Königreich in den größtenEinzelhandelsketten des Massenmarkts verkauft, darunter Tesco, Asda,Waitrose und Sainsbury's. Als der Erfinder der Austernsauce hat LeeKum Kee den größten Marktanteil für Austernsauce imMainstream-Einzelhandel des Landes. Lee Kum Kee entwickelt ständigneue Produkte, wie z. B. vegetarische und glutenfreie Produktreihen,um die Anforderungen von gesundheitsbewussteren Verbrauchern zuerfüllen.3 Harbour Exchange befindet sich neben der Canary Wharf am Uferder Themse in London. Das 11-stöckige Gebäude hat eine Fläche voninsgesamt 8.400 Quadratmetern. Die Lee Kum Kee Sauce Group erwarbdieses gewerbliche Objekt im Dezember 2016 und nutzt eine der Etagenals europäisches Regionalbüro für die Gruppe zur Verwaltung seinerExpansion in der Region.Informationen zu Lee Kum KeeDas Unternehmen wurde 1888 ins Leben gerufen, als sein Gründer LeeKum Sheung die Austernsauce erfand. Lee Kum Kee kann auf eineglorreiche 130-jährige Geschichte zurückblicken und ist ein Begriff,wenn es um chinesische Saucen und Würzmittel geht. Lee Kum Kee, nunschon in seinem dritten Jahrhundert, hat sich zu einem weltweitbekannten chinesischen Unternehmen entwickelt, das eine Auswahl vonüber 200 Saucen und Würzmitteln in mehr als 100 Ländern und Regionenanbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.LKK.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/770800/Lee_Kum_Kee_Europe_Regional_Office_1.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/770800/Lee_Kum_Kee_Europe_Regional_Office_1.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/770799/Lee_Kum_Kee_Europe_Regional_Office_2.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/770799/Lee_Kum_Kee_Europe_Regional_Office_2.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/770795/Lee_Kum_Kee_Europe_Regional_Office_3.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/770795/Lee_Kum_Kee_Europe_Regional_Office_3.jpg)Pressekontakt:Marsha Yeung+852-90928069marsha.yeung@lkk.comOriginal-Content von: Lee Kum Kee, übermittelt durch news aktuell