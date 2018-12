Ledger wird Zahlungen mit Crypto.com Pay unterstützen

Hongkong (ots/PRNewswire) -Führender Hardware Wallet Hersteller wird Kunden die Zahlung mitKryptowährungen über die Crypto.com Chain ermöglichenLedger wird Crypto.com Pay als Zahlungsweise im Ledger.com(https://www.ledger.com/) Onlineshop anbietenCrypto.com (http://www.crypto.com), die zukunftsweisende Zahlungs-und Kryptowährungsplattform, und Ledger (https://www.ledger.com/),ein führender Anbieter von Sicherheits- und Infrastrukturlösungen fürKryptowährungen und Blockchain-Anwendungen, gaben heute dasUnterzeichnen eines Memorandum of Understanding (MOU) bekannt, dassLedger Zahlungen mit Crypto.com Pay, einer auf der Crypto.com Chainbasierenden Zahlungsoption für Kryptowährungen, unterstützen wird.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/750079/Crypto_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/800486/Ledger_and_Crypto.jpg )Sobald Crypto.com Pay in den Onlineshop von Ledger integriertworden ist, werden Kunden die Option haben, Ledger Produkte mit dervon Ihnen bevorzugten Kryptowährung unkompliziert und sicher bezahlenzu können sowie Cashback Rewards aus dem Network zu erhalten.Zahlungen können mit der Crypto.com Wallet & Card App durchgeführtwerden, indem Kunden zunächst auf den Pay-Button in der App drücken,dann einen speziellen QR-Code vom Ledger Onlineshop abscannen undabschließend die von Ihnen bevorzugte Kryptowährung zur Zahlung desKaufbetrags in der App auswählen.Éric Larchevêque, CEO von Ledger sagte: "Unsere Kunden sehen dieAlltagstauglichkeit von Kryptowährungen und als ein führenderHardware Wallet Anbieter für Kryptowährungen ist es ein natürlichernächster Schritt für uns, nun eine Zahlungsoption für Kryptowährungenanzubieten. Wir unterstützen Crypto.com in ihrer Vision,Kryptowährungen in jedes Portemonnaie zu bringen. Wir sind überzeugtdavon, dass diese neue Zahlungsoption genau das ist, was unsereKunden wollen."Kris Marszalek, Mitgründer und CEO von Crypto.com, sagte: "Wirhaben die Crypto.com Chain entwickelt, da wir eine Notwendigkeit inder Branche ausgemacht haben: In Kryptowährungen zahlen und bezahltwerden zu können, überall und kostenlos. Die Crypto.com Chain bieteteinen großen Mehrwert für Verkäufer und Kunden und wird die weltweiteAdoption von Kryptowährungen beschleunigen. Wir sind sehr erfreut,dass wir auf die Unterstützung von Ledger bauen können, einer derwohl respektiertesten Marken der Branche, während wir die Crypto.comChain weiterentwickeln und im Markt einführen."Mit Crypto.com Pay können Verkäufer Gebühren sparen bei Zahlungenin Kryptowährungen, online und offline. Kunden erhalten CashbackRewards, wenn sie mit Kryptowährungen bezahlen.Weitere Details zum Start von Crypto.com Pay werden zu einemspäteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Erfahren Sie mehr über dieCrypto.com Chain unter: https://crypto.com/en/chain.htmlÜber LedgerLeger wurde 2014 gegründet und ist ein führender Anbieter vonSicherheits- und Infrastrukturlösungen für Kryptowährungen undBlockchain-Anwendungen. Mit Geschäftssitzen in Paris und SanFrancisco, beschäftigt Ledger ein Team von 82 Mitarbeitern, die eineVielzahl von Produkten und Dienstleistungen entwickeln, umKryptowährungsguthaben für Einzelpersonen und Unternehmen sicheraufzubewahren - u.a. mit den Ledger Hardware Wallets, die bereits in165 Länder weltweit verkauft werden. Für weiterführende Informationenbesuchen Sie bitte http://www.ledger.frÜber Crypto.comCrypto.com wurde 2016 gegründet, um die weltweite Adoption vonKryptowährungen zu beschleunigen. Zu den wichtigsten Produktenzählen: Crypto.com Wallet & Card App, Kryptowährungen kaufen,verkaufen und mit Kryptowährungen bezahlen; MCO Visa Karte, ausMetall und ohne Jahresgebühren; Crypto.com Chain, mit Kryptowährungenzahlen und bezahlt werden, überall und kostenlos. Crypto.com hatseinen Hauptsitz in Hongkong und beschäftigt über 120 Mitarbeiter.Für weiterführende Informationen besuchen Sie bittehttp://www.crypto.comPressekontakt:The Hoffman AgencyCryptoPR@hoffman.comcryptohk@hoffman.com+852-2231-8102Original-Content von: CRYPTO.com, übermittelt durch news aktuell