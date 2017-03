Lederer: Staatsoper-Eröffnung im Oktober

Berlin (ots) - Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (DieLinke) erwartet, dass die Staatsoper "Unter den Linden" in diesemHerbst wieder eröffnet wird.Das hat Lederer am Dienstag im rbb-Inforadio deutlich gemacht. Ergehe fest davon aus, dass das Haus in diesem Oktober in Betrieb geht,allerdings nur nach und nach und nicht auf einen Schlag. Erbegründete das mit den hohen Anforderungen an die neue Technik.Wörtlich sagte Lederer:"Wir gehen fest davon aus, dass wir im Herbst dieses Jahres dieStaatsoper eröffnen können. Es ist jetzt natürlich so, dass da auchintensiv auf die Tube gedrückt werden muss, damit alle Bauarbeitenbis zum Zeitpunkt dann auch erledigt sind. Das ist ein Prozess, wowir ganz eng auf Tuchfühlung sind mit der Staatsoper, mit denBauleuten vor Ort ... Ich bin da zuversichtlich....""... Sie müssen sich vor Augen führen: Im Grunde ist in die Hülledes alten Staatsopern-Gebäudes eines der modernsten Opernhäusergebaut worden. Das sind technische Voraussetzungen, völlig neue. Damüssen Techniker und Technikerinnen lernen, wie bedienen sie daseigentlich. Wir wollen ja keine Situation haben, dass plötzlich derVorhang auf der Hälfte stehen bleibt oder die Kulisse in der Lufthängt. Das heißt, da muss auch trainiert werden, da muss geübtwerden. Das Einschleifen dieser Prozesse, das ist das, was in derZeit erfolgen wird."Die Eröffnung der Staatsoper hat sich wegen Bauproblemen übermehrere Jahre verzögert. Das Projekt wurde außerdem deutlich teurerals veranschlagt. Zuletzt wurde der 3. Oktober als Eröffnungsterminangepeilt. Aber auch daran gab es immer wieder Zweifel.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburginforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell