Mainz (ots) - Leder sei nur ein Abfallprodukt aus der Schlachtung, so meinenviele, der Kauf völlig unbedenklich. Doch das stimmt nur zum Teil. Autor ManfredKarremann zeigt in der "37°"-Dokumentation "Tiertransporte grenzenlos - Lederfür Deutschland" am Dienstag, 18. Februar 2020, 22.15 Uhr im ZDF, woher Lederstammt, das auch in Deutschland verkauft wird. Mithilfe investigativerRecherchen kann er legale und illegale Tiertransportwege ermitteln undaufzeigen, wie dabei gesetzliche Bestimmungen umgangen werden. Sein Fazit: Nichtnur Fleisch, sondern auch Leder kann aus Tierquälerei stammen, für den Menschengiftig sein und sogar das Klima schädigen.Deutschland ist ein Hauptabnehmer von Schuhen, deren Leder aus der Türkeistammt. Gefertigt werden die Schuhe auch aus der Haut deutscher Tiere. Und das,obwohl die Exporte von Rindern unter anderem in die Türkei inzwischen starkeingeschränkt oder verboten wurden, weil die Transport- und Schlachtbedingungennicht akzeptabel sind. Autor Manfred Karremann findet trotzdem nicht nur inSchlachthöfen in der Türkei, sondern auch in Ländern wie dem Libanon und LibyenTiere, die ursprünglich aus Deutschland stammen.Weil sie billig sind, werden auch Hunderttausende Rinder aus Brasilien in denNahen Osten und die Türkei transportiert. Oft sind die Frachter aus Südamerikamehr als drei Wochen unterwegs, für die Tiere eine Tortur. Nicht selten wird fürihre Mast Regenwald abgeholzt. Und unzählige Schiffe verpesten Luft und Wasserfür solche Lebendtransporte.Der Film steht am Sendetag ab 22.15 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.