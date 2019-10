Leder & Schuh AG holt Michael Rumerstorfer in den Vorstand - ANHANG

Graz (ots) - Michael Rumerstorfer ab 1. November als Verstärkung für die nächstewichtige Phase im Entwicklungs- und Expansionsprozess der beidenTraditionsmarken HUMANIC und SHOE4YOU.Mit der Neubesetzung im Vorstand setzt Österreichs Branchenführer imEinzelhandel mit Schuhen und modischen Accessoires ein klares Signal, wohin dieReise in Zukunft gehen wird. Karl Mayer-Rieckh, Aufsichtsratsvorsitzender derLeder & Schuh AG: "Wir agieren auf dem Fundament von 150 Jahren erfolgreicherTradition und eines erstklassig etablierten Filialnetzes in neun Ländern. BesteVoraussetzungen, um in Zeiten konstanten Wandels mit der Veränderungsdynamik desMarktes gut umzugehen. In der nächsten Phase unserer Entwicklung und Expansionfokussieren wir uns auf die Bereiche Kundenorientierung, Digitalisierung undSports-Lifestyle. Hier haben wir viel Potenzial, das wir in Zukunft deutlichbesser ausschöpfen und nützen wollen. Wir freuen uns daher, mit MichaelRumerstorfer einen ausgewiesenen Fachmann für diese Retail-Herausforderungen imVorstand zu haben."Für Rumerstorfer ist es quasi eine Rückkehr zu seinen beruflichen Wurzeln nachGraz, wo die Leder & Schuh AG ihren Stammsitz hat. Hier begann der heute39-Jährige schon als Jus-Student für Red Bull zu arbeiten. Seinen großenKarriereschritten im internationalen Markenmanagement dort folgten imvergangenen Jahrzehnt Top-Jobs bei großen Branchenplayern für Mode, Sport undLifestyle. Zuletzt war er in Deutschland CEO von Karstadt Sports und zeichnetefür das Management der SIGNA-Handelsunit SIGNA Sports verantwortlich. Ab 1.November wird Michael Rumerstorfer im Team mit Wolfgang Neussner die Leder &Schuh AG führen und die Bereiche Einkauf, Marketing, Vertrieb und Supply ChainManagement verantworten. Rumerstorfer: "Für mich ist es tatsächlich wieHeimkommen und ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe, gemeinsam mitWolfgang Neussner und dem gesamten Team für und an zwei so legendären Marken wieHUMANIC und SHOE4YOU arbeiten zu dürfen."Auch Wolfgang Neussner freut sich auf den Start als Doppelspitze mit 1.November: "Wir sehen und denken die Dinge, die für unseren Markt wichtig sind,gleich, das hat sich in unseren bisherigen Gesprächen schnell herausgestellt.Wir ergänzen uns in unserer Expertise und in unserer Aufgabenverteilung und ichfreue mich schon sehr darauf, dass die Zusammenarbeit bald beginnt."Karl Mayer-Rieckh: "Mit dem neuen Führungs-Duo Wolfgang Neussner und MichaelRumerstorfer, unserem Team in der Zentrale, den 2.100 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern in unseren Filialen und gemeinsam mit unseren Markenpartnern wollenwir an das anschließen, was uns in 150 Jahren Unternehmensgeschichte zumBranchenführer gemacht und ausgezeichnet hat: Wir wollen mit Mut undInnovationsgeist neue Impulse setzen, um unserem wichtigsten Ziel immer wiederneu gerecht zu werden - dass der Kunde bei uns König ist."Michael Rumerstorfer startet offiziell am 1. November als neuer Vorstand derLeder & Schuh AG, Thomas Weber hat das Unternehmen verlassen, um sich neuenAufgaben zuzuwenden.Die LEDER & SCHUH AG, mit einem Umsatz von EUR 355 Mio. (2018) heimischerBranchenführer im Einzelhandel mit Schuhen und modischen Accessoires, ist mitden beiden Marken HUMANIC und SHOE4YOU in neun europäischen Ländern tätig. DasUnternehmen beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter und betreibt derzeit 201Filialen.Kontakt:Gabriele AdlerMedia RelationsLeder & Schuh AGTel.: +43316 7844 2205Mail:gabriele.adler@LSAG.comOriginal-Content von: Leder & Schuh AG, übermittelt durch news aktuell