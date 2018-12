Lecron Internet Media Industry: Sind Sie dafür gewappnet?

Lecron Internet Media Industry weist zum 10.12.2018 einen Kurs von 7,22 CNY an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Spezialchemikalien" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Lecron Internet Media Industry einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Lecron Internet Media Industry jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lecron Internet Media Industry. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Lecron Internet Media Industry in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Lecron Internet Media Industry wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Lecron Internet Media Industry beträgt das aktuelle KGV 14,02. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Media" haben im Durchschnitt ein KGV von 602,85. Lecron Internet Media Industry ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.