Leclanché erhält Investitionszusage von 20 Millionen Franken

Zürich (awp) - Der Westschweizer Energiespeicher-Hersteller Leclanché hat vom grössten Aktionär Fefam eine Investitionszusage in der Höhe von 20 Millionen Franken erhalten. Die Mittel sollen zur Gründung eines Joint Ventures in Indien verwendet werden, wie Leclanché am Montag mitteilt.

Die Investition von Fefam stammen aus der Anfang Juni angekündigten Fazilität von 50 Millionen Franken zur Finanzierung von Akquisitionen und des Joint Ventures ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten