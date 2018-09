Leclanché erhält Auftrag von EV Network für Ladestationen in England

Zürich (awp) - Der Batteriehersteller Leclanché hat vom britischen EV Network (EVN) einen Auftrag erhalten. Die Westschweizer wurden zum Partner für die Entwicklung von ultraschnellen Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgewählt, teilte Leclanché am Mittwoch mit. Zum finanziellen Umfang des Auftrages wurden keine Angaben gemacht.

EVN ist gemäss Mitteilung ein Pionierunternehmen in der Entwicklung von Elektrofahrzeug-(EV)-Ladestationen in Grossbritannien. Die Gesellschaft plant, ultraschnelle EV-Ladestationen in

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten