Lebhafte Nachbarn / Wenn man in der Nähe von Gaststätten, Bars und Imbissbuden wohnt (FOTO)

Berlin (ots) -Mit Kneipen, Bars und Restaurants ist es so eine Sache: VieleMenschen besuchen sie in ihrer Freizeit gerne, um sich mit Freundenzu treffen, zu feiern oder selbst nicht kochen zu müssen. Hat man sieallerdings in seiner unmittelbaren Nachbarschaft, vielleicht sogar imselben Haus, dann fühlt man sich schnell von Gerüchen und Geräuschengestört.Der Infodienst Recht und Steuern der LBS bietet in seinerExtra-Ausgabe neun Urteile deutscher Gerichte, die sich mit dieserProblematik befassen. Da geht es unter anderem um eine bishersaisonal betriebene Wirtschaft, die plötzlich ganzjährig betriebenwerden soll - und um die Frage, wie viele Betten ein neu eröffnetesHotel haben darf, um noch als "klein" und damit den Nachbarn zumutbarzu gelten.Ein Gastronom war noch nicht im Besitz der nötigen behördlichenGenehmigungen, eröffnete aber trotzdem schon mal sein Restaurant. Dasstieß - wie zu erwarten - auf Proteste. Als er deswegen zur Redegestellt wurde, entgegnete er, es handle sich lediglich um einen"Probebetrieb", der ja wohl trotz fehlender Dokumente erlaubt seinmüsse. Das Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Aktenzeichen VG 4 L1113.16) sah das ganz anders. Dem Gaststättengesetz sei der Begriff"Probebetrieb" fremd. Wer seinen Kunden Speisen und Getränkeverabreiche, der habe schlicht seinen Betrieb aufgenommen.Mieter bewohnten ein Haus, in dem sich gleich drei Restaurantsbefanden (arabisch, indisch, türkisch) und in dessen unmittelbarerUmgebung Gaststätten mit insgesamt 1.500 Sitzplätzen vorhanden waren.An die Nutzung des zur Straße gelegenen Balkons war zu den Stoßzeitenkaum zu denken. In einem Prozess musste geklärt werden, ob das zueiner Mietminderung berechtigt. Das Amtsgericht Berlin-Lichtenberg(Aktenzeichen 6 C 239/03) vertrat diese Meinung und hielt 20 ProzentMinderung für angemessen. Die Belästigung durch Geräusche,Essensgerüche und die Abzugsanlage sei erheblich, zumal sich dieStraße "erst in den letzten Jahren von einer ruhigen Wohnstraße zueiner sogenannten Szenegegend entwickelt" habe.Wer allerdings in ein Viertel zieht, das schon zum Zeitpunkt desVertragsschlusses für seine reichhaltige (und lautstarke) Gastronomiebekannt ist, der kann anschließend dem Eigentümer dieGeräuschbelästigung nicht zum Vorwurf machen. Er wusste ja Bescheid.In solchen Fällen spricht man von "Ortsüblichkeit", wie dasAmtsgericht Köpenick (Aktenzeichen 12 C 44/06) feststellte. Konkrethatte sich das Zivilverfahren um den Lärm gedreht, der von einemRestaurantschiff und von einer Veranstaltungshalle ausging. Wörtlichhieß es im Urteil: "Die Rücksichtslosigkeit im Umgang in einer Stadtwie Berlin miteinander mag man beklagen, sie ist aber in derInnenstadt Berlins eine ortsübliche Belästigung (...)."Soll in einem Gebiet, das durch reine Wohnnutzung geprägt ist, einBeherbergungsbetrieb eröffnet werden, dann ist dessen Verträglichkeitmit der ruhigen Quartiersnachbarschaft gründlich zu prüfen. Alszumutbar gilt in der Regel nur ein "kleines" Hotel. DerVerwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Aktenzeichen 3 S 2420/14)kam in einem Prozess zu dem Ergebnis, dass die Bettenzahl deutlichunter den geplanten 17 Betten liegen müsse, um die Erfordernisse füreine Genehmigung zu erfüllen. Hier war es beabsichtig gewesen,Übernachtungsmöglichkeiten für Monteure zu schaffen.Nachbarn sollten allerdings auch nicht überempfindlich sein. Wenndie Errichtung eines gastronomischen Betriebes kaum schädlicheAuswirkungen hat, dann müssen sie es hinnehmen. So war in einerInnenstadtlage die Umwandlung eines ehemaligen Bunkers in ein Caféund ein privates Bildungsinstitut mit Tiefgarage geplant. EineLärmstudie ergab, dass für die Umgebung keine unzumutbare Belastungzu erwarten sei. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Aktenzeichen 5L 697/11) sah deswegen keinen Grund, warum die Genehmigung verweigertwerden sollte. Café und Institut fügten sich in die Umgebung ein.Unter einer "Straußwirtschaft" versteht man einen gastronomischenBetrieb, der nicht ganzjährig, sondern nur saisonal betrieben wird.Ein Winzer hatte eine Genehmigung für ein solches Lokal, in dem ervier Monate im Jahr selbst erzeugten Wein ausschenken durfte. ImLaufe der Zeit plante er aber mehr und beabsichtigte den Ausbauseiner Vinothek mit "Straußwirtschaft" zu einem vollwertigenRestaurant. Das Verwaltungsgericht Neustadt (Aktenzeichen 4 K943/12.NW) wies das zurück. Der Winzer habe trotz bereits bestehenderGastronomie keinen Anspruch darauf, dass ihm die Nutzungsänderunggenehmigt werde, wenn dem von Seiten der Behörden baurechtlicheProbleme entgegenstehen.Wenn in der Teilungserklärung einer Wohnungseigentumsgemeinschaftein Geschäftsraum im Erdgeschoss als "Laden" ausgewiesen ist, dannerlaubt das nicht jede Art von Nutzung. Die Eigentümer befandenmehrheitlich, ein Pizza- und Dönerverkauf erfülle diese Kriteriennicht, da erhebliche Geruchs- und Geräuschbelästigungen zu erwartenseien. Das Amtsgericht München (Aktenzeichen 483 C 2983/14 WEG)schloss sich dieser Meinung an. Unter dem Begriff "Laden" sei einGeschäftsraum zu verstehen, in dem Waren angeliefert und verkauft,aber nicht Speisen zubereitet würden.Was aber ist mit einer Imbissbude, die sich zwar nicht innerhalbdes Hauses, aber in acht Metern Entfernung dazu befindet? Dann mussgeprüft werden, welche Auswirkungen dieser Schnellimbiss auf dieAnwohner hat. In einem Fall aus Niedersachsen ergab eine Studie, dassin etwa 10 bis 16 Prozent der Jahresstunden bei geöffneten Fensterndie Abluft der Imbissbude wahrzunehmen sei. DasOberverwaltungsgericht Lüneburg (Aktenzeichen 1 LB 259/04) hielt dasfür eine zu starke Störung. Die Eigentümer hatten damit argumentiert,dass die Wohnungen künftig schwieriger zu vermieten seien, ein Mieterhabe deswegen sogar schon gekündigt.Die Errichtung eines Biergartens kann mit der Wohnruhe einesViertels unvereinbar sein - zumindest dann, wenn es sich um einenungewöhnlich großen Gastronomiebetrieb handelt. In Düsseldorf planteein Unternehmer mit bis zu 200 Plätzen für diesen Biergarten.Insbesondere in den Abendstunden, nach Feierabend, wäre mitLärmbelästigungen für die Nachbarn zu rechnen gewesen. Das schien demVerwaltungsgericht Düsseldorf (Aktenzeichen 9 K 2466/07) nach derBeweisaufnahme und eines Ortstermins ein zu massiver Eingriff in dieRechte der Anwohner. Es handle sich um "unzumutbare Immissionen" ineiner "ganz überwiegend wohntypisch" genutzten Umgebung.