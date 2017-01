Lebensversicherungen nehmen erneut weniger Beiträge ein

BERLIN (dpa-AFX) - Die Beiträge zu Lebensversicherungen in Deutschland sind im vergangenen Jahr weiter gesunken.



Mit 90,7 Milliarden Euro lagen sie 2,2 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Präsident Alexander Erdland verwies auf steigende Zahlen beim Neugeschäft. Angesichts niedriger Zinsen und politischer Verunsicherung habe die Lebensversicherung durchaus respektabel abgeschnitten. Für 2017 wird noch ein Minus von 0,5 Prozent erwartet.

Über alle Versicherungssparten hinweg nahmen die 450 Mitgliedsunternehmen 2016 rund 194,2 Milliarden Euro an Beiträgen ein, 0,2 Prozent mehr als im Vorjahr. "Die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres kann sich sehen lassen", sagte Erdland. Für dieses Jahr rechne man mit einem Beitragsplus von mindestens einem Prozent./bf/DP/tos