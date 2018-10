Lebensversicherung: Ein Verkauf bringt mehr Geld als die Kündigung

Berlin (ots) - Die Kapitallebensversicherung dient MillionenDeutschen als Altersvorsorge. Doch was tun, wenn das Geld schonfrüher als geplant gebraucht wird? Im Jahr 2017 haben Sparer Verträgeim Wert von 12,7 Milliarden Euro gekündigt. Und das, obwohl sich dieKündigung nur selten lohnt. In der Regel bringt der Verkauf derPolice bis zu 4 Prozent mehr. Der gemeinnützige Verbraucher-RatgeberFinanztip hat die Unternehmen genau angeschaut, dieLebensversicherungen ankaufen, und erklärt, was Sparer beachtenmüssen.Häufig spricht die gute Rendite dafür, ältere Lebensversicherungenweiterzuführen. "Wenn Sie das Geld aber wirklich brauchen, prüfenSie, ob ein Verkauf die beste Lösung ist", rät Sara Zinnecker,Expertin für Geldanlage bei Finanztip. "Denn wer früher als geplantGeld aus der Lebensversicherung nimmt, zahlt immer drauf. Beikurzfristigen finanziellen Engpässen kann man eine Police auchbeleihen oder beitragsfrei stellen." Wer langfristig Geld braucht undbereits einige Jahre angespart hat, für den kommt ein Verkaufinfrage.Verbraucher sollten unbedingt mehrere Angebote einholenAuf der Suche nach einem Ankäufer sollten Verbraucher genauvergleichen: "Die Kaufpreise variieren, weil jeder Ankäufer den Wertder Lebensversicherung etwas anders berechnet", sagt Zinnecker."Prüfen sollten Verbraucher außerdem, ob der Verkauf in ihremkonkreten Fall tatsächlich mehr Geld bringt als die Kündigung." Wieviel Geld die Versicherung bei einer Kündigung auf den Tisch legenwürde, zeigt der sogenannte Rückkaufswert - zu finden in derjährlichen Mitteilung zum Stand des Vertragsguthabens.Neue Verträge nehmen Ankäufer häufig nicht anEin ausreichend hoher Rückkaufswert von 5.000 bis 10.000 Euro isthäufig Voraussetzung für den Verkauf. Der Vertrag sollte außerdemnoch etwa fünf Jahre laufen und gute Garantiezinsen beinhalten."Viele Anbieter prüfen Verträge erst dann, wenn diese Bedingungenerfüllt sind. Junge Verträge nehmen sie gar nicht erst an." Kommt eszum Verkauf, gehen alle Rechte auf die Auszahlung bei Vertragsende anden Ankäufer: "Er profitiert von der guten garantierten Verzinsungbei älteren Verträgen, den Überschüssen und dem Schlussbonus",erklärt Zinnecker. "Dafür bezahlt er bis zum Vertragsende anstelledes Kunden die Beiträge."Vorsicht bei unseriösen AngebotenBei der Wahl des Käufers rät die Expertin zur Vorsicht: "BietetIhnen dieser eine Ratenzahlung an oder verlangt er für den Verkaufeine Gebühr, ist das unseriös. Lassen Sie die Finger von solchenAngeboten." Wer auf Nummer sicher gehen möchte, lässt sichKaufangebote von den Finanztip-Empfehlungen machen: Cumerius (CFIFairpay), Partner in Life, Policen Direkt, Winninger und Cashlife.Gut zu wissen: Steuerliche Hinweise und den genauen Ablauf beimVerkauf der Lebensversicherung finden Verbraucher auf der Website vonFinanztip. Die Experten stellen außerdem einen Rechner zur Verfügung,mit dem Verbraucher prüfen können, ob es sich mit Blick auf dieRendite lohnt, die bestehende Lebensversicherung weiterhin zubesparen.Weitere Informationenhttp://ots.de/yKSOVYhttp://ots.de/HsHGglÜber FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld.Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehrals 1.500 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kernunseres kostenlosen Angebots ist der wöchentlicheFinanztip-Newsletter mit mehr als 400.000 Abonnenten. Darinbeleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell