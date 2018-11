Lebenssituation von Kindern in Deutschland wird entscheidend von der sozialen Herkunft geprägt/Datenreport 2018 - Sozialbericht für Deutschland erschienen

Wiesbaden (ots) - In Deutschland leben immer weniger Kinder. Ihrederzeitige und zukünftige Lebenssituation wird immer nochentscheidend durch ihre soziale Herkunft geprägt. So steigen dieChancen von Kindern auf hohe Bildungsabschlüsse, wenn die Elternselbst einen hohen Bildungsstand haben. Kinder aus Elternhäusern mitniedrigerem sozioökonomischem Status haben zudem schlechtere Chancen,gesund aufzuwachsen. Das subjektive Wohlbefinden von Kindern undJugendlichen in den Schulen variiert stark nach Schulform. Trotzguter Wirtschaftslage stagniert der Anteil der armutsgefährdetenKinder. Kinder und Jugendliche in Haushalten mit alleinerziehendenMüttern oder Vätern sind dabei am stärksten von Armut gefährdet.Dieses Bild zeichnet der heute in Berlin vorgestellte "Datenreport2018 - ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland".Fachleute aus amtlicher Statistik und Sozialforschung haben darinZahlen und Fakten zu wichtigen Lebensbereichen zusammengestellt,unter anderem zu Kindern. Der Themenschwerpunkt der Pressekonferenzwurde passend zum internationalen Tag der Kinderrechte am 20.November gesetzt. Der Datenreport wird herausgegeben von derBundeszentrale für politische Bildung/bpb in Kooperation mit demStatistischen Bundesamt (Destatis), dem Wissenschaftszentrum Berlinfür Sozialforschung (WZB) und dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) amDeutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin).Zahl der Kinder in Deutschland ist in den letzten 20 Jahren um 14% gesunken2017 lebten nach Ergebnissen des Mikrozensus 13,4 MillionenPersonen unter 18 Jahren in Privathaushalten. Dies entspricht einemAnteil von 16 % an der Bevölkerung. In den vergangenen 20 Jahren istdie Zahl der Kinder bundesweit um 14 % gesunken: 1997 waren es noch15,7 Millionen. Damals hatten sie einen Anteil von 19 % an derGesamtbevölkerung ausgemacht.Je gebildeter und wohlhabender die Eltern, desto gesünder dieKinderDie gesundheitliche Situation von Kindern hat sich in denvergangenen Jahren verbessert. Die soziale Herkunft wirkt sich jedochstark auf die Gesundheit aus: Kinder aus Elternhäusern mitniedrigerem sozioökonomischem Status haben schlechtere Chancen,gesund aufzuwachsen. Das beginnt schon vor der Geburt. Etwa 30 % derMütter mit niedrigem sozioökonomischem Status rauchen während derSchwangerschaft; bei Müttern mit hohem sozioökonomischem Status sindes nur 2 %. Die gesundheitlichen Ungleichheiten setzen sich imLebensverlauf fort. Kinder und Jugendliche mit niedrigemsozioökonomischem Status haben öfter psychische Probleme oder sindverhaltensauffällig. Sie treiben auch seltener Sport, ernähren sichungesünder und sind häufiger übergewichtig.Bildungschancen von Kindern in Deutschland hängen stark vomBildungsstand ihrer Eltern abIn Deutschland wird die Schulwahl nach wie vor vom familiärenHintergrund bestimmt. Im Jahr 2017 hatte mit 65 % die überwiegendeMehrheit der Schülerinnen und Schüler an Gymnasien Eltern mit Abituroder Fachhochschulreife. Dagegen wuchsen nur wenige Gymnasiastinnenund Gymnasiasten bei Eltern auf, die einen Hauptschulabschluss (7 %)oder keinen allgemeinbildenden Abschluss (2 %) besaßen. Umgekehrtverhielt es sich bei Kindern, die auf Hauptschulen gingen: Lediglich16 % hatten Eltern mit Abitur oder Fachhochschulreife. Über dieHälfte der Hauptschülerinnen und Hauptschüler lebte hingegen beiEltern, die einen Hauptschulabschluss (42 %) oder keinenallgemeinbildenden Abschluss (14 %) aufwiesen.Hauptschüler in der Schule mehr belastetDie Belastung der Schülerinnen und Schüler ist stark von derSchulform abhängig. Etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler gaban, nach der Schule meistens erschöpft zu sein. Dies betrifft vorallem Schülerinnen und Schüler am Gymnasium und an der Hauptschule.Etwa ein Drittel der Jugendlichen in beiden Schulformen beklagteauch, dass ihnen die Schule kaum Zeit lasse, Freunde zu treffen.Hauptschülerinnen und Hauptschüler empfinden den Schulbesuchbesonders häufig als belastend. So sagten 43 %, dass es in der Schulenur wenige Dinge gebe, die ihnen wirklich Spaß machten. 24 %empfanden die Anforderungen der Schule insgesamt als große Belastung.In den anderen Schulformen stimmten diesen beiden Aussagen deutlichweniger Kinder und Jugendliche zu.Steigende Kinderarmut erschwert kulturelle, soziale und politischeTeilhabeIm Jahr 2017 waren 14,4 % der Kinder unter sechs Jahrenarmutsgefährdet. Für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren lagdieser Anteil bei 14,5 %. Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahrenwaren mit 16,7 % überdurchschnittlich armutsgefährdet. ImDurchschnitt waren 15,2 % aller Menschen unter 18 Jahren von Armutbedroht. Mittlerweile haben 36 % aller Kinder in Deutschland einenMigrationshintergrund. Das bedeutet, dass das Kind selbst odermindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeitgeboren wurde. Kinder mit Migrationshintergrund (33,3 %) sindhäufiger armutsgefährdet als Kinder ohne Migrationshintergrund (12,7%).Kinderarmut ist nicht ausschließlich materielle Armut und somitauch nicht nur mithilfe materieller Leistungen zu lösen. MateriellerMangel kann zu sozialer Stigmatisierung führen. Ein wesentlicherAspekt ist die Frage nach kultureller, sozialer, aber auchpolitischer Teilhabe, die für in Armut lebende und von Armutgefährdete Kinder und Jugendliche besonders erschwert wird. 