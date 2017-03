Lebensretter gesucht! / Es ist wieder soweit: Mutige Helfer werden für ihr beherztes Eingreifen belohnt!

Hannover (ots) - Am 16. Oktober 2017 verleiht dieJohanniter-Unfall-Hilfe e. V. den Hans-Dietrich-Genscher-Preis undden Johanniter-Juniorenpreis. Ab sofort können Kandidatenvorgeschlagen werden.Wer kennt Menschen, die in den vergangenen zwei Jahren ganzbesonderes Engagement bewiesen haben, um anderen Menschen zu helfenoder ihnen gar das Leben zu retten? Gesucht werden Alltagshelden, diein einer brenzligen Situation ihre Bedürfnisse zurückstellen und sichmutig für andere einsetzen.Genau solche Menschen sollen ausgezeichnet und geehrt werden! Mitdem Hans-Dietrich-Genscher-Preis und dem Johanniter-Juniorenpreiswürdigen die Johanniter diese Retter und ihr couragiertesvorbildhaftes Handeln - unabhängig davon, ob Laie oder Rettungsprofi.Nun ist jedermann gefragt: Seien es Freunde oder Bekannte, die alsHelfer in der Not in Erscheinung traten, oder ein Familienmitglied,das durch entschlossenes Handeln Schlimmeres verhindert hat.Vorschläge und Nominierungen können bis zum 30. Juni 2017 onlineunter www.genscherpreis.de eingereicht werden.Über den Hans-Dietrich-Genscher-Preis und denJohanniter-JuniorenpreisDer Hans-Dietrich-Genscher-Preis wird seit 1995 alle zwei Jahredurch die Johanniter-Unfall-Hilfe verliehen. Er richtet sich anErwachsene, die durch ihren persönlichen Einsatz anderen bei einemUnglück oder Notfall geholfen haben und wird mit 2.500 Euroausgezeichnet. Namensgeber ist der 2016 verstorbene Bundesminister a.D. Hans-Dietrich Genscher, der sich in seiner Zeit alsBundesinnenminister maßgeblich dafür eingesetzt hat, dass heute inDeutschland mehr als 50 Rettungshubschrauber im Einsatz sind. DieJohanniter-Unfall-Hilfe ist dankbar, dass sie mit Befürwortung derFamilie Genscher diesen Preis weiterhin im Namen ihres langjährigenUnterstützers und Ehrenmitglieds verleihen darf.Seit 2003 wird zusätzlich der Johanniter-Juniorenpreis verliehen.Dieser ehrt Leistungen junger Menschen in einem Alter bis zu 18Jahren und ist mit einem Sachpreis dotiert. Die Nominierungen werdengeprüft und eine Jury bestehend aus Vertretern aus Politik,Wirtschaft und Verbänden erwählt die Gewinner.Die Preisverleihung findet am 16. Oktober 2017 in Hannover statt.Sie wird von der Deutschen Messe AG, Vereinigung zur Förderung desDeutschen Brandschutzes e.V. (vfdb e.V.) und Georg Buro AssecuranzGmbH & Co. KG gefördert und unterstützt.Pressekontakt:Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.Landesverband Niedersachsen/BremenMedienserviceKabelkamp 5, 30179 HannoverTelefon 0800 19214112 (gebührenfrei)Mobil 0151 16219515medien.nb@johanniter.dewww.johanniter.de/medien-nbOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell