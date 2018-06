Lebensrettende Vielfalt! Themenwoche anlässlich des Diversity Tags 2018: DKMS-Registrierungsappell an Menschen aller ethnischen Gruppen

Köln (ots) - Die Diagnose Blutkrebs kann jeden treffen - weltweit.Genauso kann jeder Mensch Stammzellspender für irgendjemanden auf derganzen Welt sein. Das macht Ländergrenzen im Kampf gegen Blutkrebshinfällig, sowohl auf Seite der Betroffenen als auch bei denSpendern.Ziel der DKMS ist es, die genetische Vielfalt unter denregistrierten Spendern zu erhöhen. Aus diesem Grund hat sich diegemeinnützige Organisation am "Diversity-Tag 2018" beteiligt und miteiner Themenwoche im DKMS Media Center umfassend über die Wichtigkeitder genetischen Vielfalt im Kampf gegen Blutkrebs aufgeklärt - um sodie Lebenschancen für Patienten weltweit zu erhöhen.Heute geht es zum Abschluss noch einmal darum, was die DKMSeigentlich konkret unternimmt, um Angehörige aller in Deutschlandlebenden ethnischen Gruppen als Stammzellspender anzusprechen und zuregistrieren. Allein in Deutschland sind Menschen aus über 180verschiedenen Herkunftsländern in der Stammzellspender-Datenbank derDKMS registriert. Türkischstämmige Spender stellen die zweitgrößteGruppe in Deutschland."Regionale Verbundenheit spielt eine große Rolle", sagt DemetKaygusuz, Mitarbeiterin des DKMS-Teams zurStammzellspenderneugewinnung. 2017 haben sie und ihre Kollegen inDeutschland 541.370 neue Stammzellspender aufgenommen - imDurchschnitt rund 1500 Menschen täglich. Im Interview berichtetDemet, die selbst türkische Wurzeln hat, über die Neuregistrierungtürkischstämmiger Spender.Den ganzen Artikel sowie das Interview finden Sie hier:https://mediacenter.dkms.de/news/vielfalt/Alle Beiträge der Themenwoche werden hier zur Verfügung gestellt:https://mediacenter.dkms.deRufen Sie unter www.dkms.de/de/spender-werden zur Registrierungauf, greifen Sie auf unsere Themen zurück oder melden Sie sich beiFragen.Pressekontakt:KommunikationDKMS gGmbH0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.deOriginal-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell