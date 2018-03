Lebensqualität: München weiter an der Spitze in Deutschland

Frankfurt (ots) - Auch 2018 kann sich München als Stadt mit derhöchsten Lebensqualität in Deutschland behaupten. Im internationalenVergleich liegt München zusammen mit Auckland auf Platz 3, hinterZürich auf Rang 2 und Wien an der Spitze. Den letzten Platz belegtwie auch in den Vorjahren Bagdad. Zu diesem Ergebnis kommt diejährlich von der Beratungsgesellschaft Mercer durchgeführte weltweiteVergleichsstudie zur Bewertung der Lebensqualität von Expatriates in231 Großstädten, die in diesem Jahr bereits zum 20. Malveröffentlicht wurde.Unter den Top-Ten des Städtevergleichs finden sich mit Düsseldorf(Rang 6), Frankfurt (7), Genf (8), Kopenhagen (9) und Basel (10) inder Mehrzahl europäische Städte. Daneben sind Neuseeland undAustralien mit Auckland (2) und Sydney (10) vertreten. Hinzu kommtKanada mit Vancouver auf Platz 5.Zur Beurteilung der Lebensqualität jeder Stadt wurden 39 Kriterienanalysiert, die aus Sicht von Mitarbeitern, die ins Ausland entsandtwurden, eine zentrale Rolle spielen. Diese Merkmale schließen unteranderem politische, soziale, wirtschaftliche und umweltorientierteAspekte ein. Hinzu kommen Faktoren wie Gesundheit undBildungsangebote.Münchens Anstrengungen fruchten"München hat in den letzten Jahren große Anstrengungenunternommen, um Talente und Unternehmen anzuziehen, indem zumBeispiel kontinuierlich in Hightech-Infrastrukturen investiert wurde.Ein weiterer Fokus lag auf der Förderung kultureller Einrichtungen.Diese Schritte haben dazu geführt, dass die Hauptstadt Bayerns aufden dritten Platz im Gesamtranking vorgerückt ist", soMercer-Expertin Ulrike Hellenkamp.Mit Berlin (13), Hamburg (19), Nürnberg (23) und Stuttgart (28)haben es neben München vier weitere deutsche Städte unter die ersten30 des Rankings geschafft. Deutlich dahinter auf Rang 60 findet sichLeipzig, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass dasAngebot an internationalen Schulen hier begrenzt ist.Globalisierung und demografischer Wandel fordern Unternehmenheraus"Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Globalisierung und desdemografischen Wandels wird die Gewinnung und Bindung der richtigenTalente eine der wichtigsten Herausforderungen für Unternehmen in dennächsten fünf Jahren sein", sagt Ilya Bonic, Senior Partner undPresident des Career Business bei Mercer. "Eine Belegschaft, dieimmer vielfältiger wird, ist sowohl mobiler als auch digitalerausgerichtet. Sie bringt sehr unterschiedliche Anforderungen undWünsche im Hinblick auf Karriere und Lebensstil mit - auchhinsichtlich der Frage, wo und wie man arbeiten möchte. Unternehmenmüssen diese Faktoren sowohl mit Blick auf ihre lokalen als auch ihreausländischen Mitarbeiter berücksichtigen", so Bonic weiter.Spezial-Ranking Entsorgung & Hygiene: Honolulu ist topWichtige Faktoren für die Lebensqualität einer Stadt sind dieEntsorgung und die Hygiene. Dazu gehören neben der Abfallbeseitigungund der Abwasserinfrastruktur der Städte die Verbreitung vonInfektionskrankheiten, die Luftverschmutzung sowie die Wasser-verfügbarkeit und -qualität. In diesem Jahr hat Mercer ein separatesRanking zu dieser Thematik erstellt. Honolulu führt diese Ranglistean, da sich die Stadt durch hohe Standards, eine sehr guteInfrastruktur bei der Abfallbeseitigung sowie eine der bestenLuftqualitäten der Welt auszeichnet. Auf Platz 2 folgen Helsinki undOttawa. Die Schlusslichter im Spezial-Ranking bilden Dhaka (230) undPort au Prince (231). Mit Nürnberg (14), Düsseldorf und München(beide 26) liegen drei deutsche Städte unter den ersten 30."Wie erfolgreich ein Auslandseinsatz ist, hängt vom persönlichenund beruflichen Wohlergehen des einzelnen Expatriates und demWohlergehen seiner Familien ab", sagt Slagin Parakatil, Principal beiMercer und verantwortlich für die "Quality of Living"-Studien. "Eineschlechte Lebensqualität kann sich erheblich auf den Lebensstil einesExpatriates auswirken. Jüngere Generationen, insbesondere Millenials,haben oft hohe Ansprüche an Lifestyle, Freizeit- undEntertainmentmöglichkeiten. Unternehmen, die Mitarbeiter entsenden,müssen sich ein vollständiges Bild von den Bedingungen vor Ortmachen, um ihre Mitarbeiter ggf. angemessen für eine Verschlechterungdes Lebensstandards zu entschädigen.""Organisationen, die die Eröffnung eines Büros an einem neuenStandort in Erwägung ziehen, sollten eine kurz-, mittel- undlangfristige Bewertung der Infrastruktur der Stadt vornehmen. Durchdie Globalisierung ist ein regelrechter Wettbewerb zwischen denStädten entstanden. Dieser fordert die Entscheidungsträger der Städteauf der ganzen Welt heraus, sich über die weltweiten Standardsinformiert zu halten und innovative Ideen voranzutreiben, um Menschenund Investitionen anzuziehen. Dies ist der Schlüssel zur Zukunfteiner Stadt", so Parakatil weiter.Europäische Städte bleiben attraktiv, aber Schwellenländer holenaufTrotz Brexit und der damit verknüpften wirtschaftlichenVolatilität sowie weiterer politischer Unsicherheiten in der Regionbieten viele europäische Städte nach wie vor die weltweit höchsteLebensqualität und bleiben auch weiterhin attraktive Ziele fürExpatriates.Obwohl die Städte in den Schwellenländern mit wirtschaftlichen undpolitischen Turbulenzen zu kämpfen haben, holen sie nach Jahrzehntender Investitionen in Infrastruktur, Freizeiteinrichtungen undWohnraum auf und die Anziehungskraft auf Talente und multinationaleUnternehmen nimmt zu.Auf einen Blick: Die Top-Ten des Mercer "Quality ofLiving"-Rankings 2018 und die Platzierungen der deutschen StädtePlatzierung 2018 Stadt1 Wien2 Zürich3 Auckland3 München5 Vancouver6 Düsseldorf7 Frankfurt8 Genf9 Kopenhagen10 Basel10 Sydney13 Berlin19 Hamburg23 Nürnberg28 Stuttgart60 LeipzigAuf einen Blick: Die Top-Ten des Spezial-Rankings Entsorgung &Hygiene im Rahmen des Mercer "Quality of Living"-Rankings 2018 unddie Platzierungen der deutschen StädtePlatzierung 2018 Stadt - Fokus Entsorgung & Hygiene1 Honululu2 Helsinki2 Ottawa4 Minneapolis5 Auckland6 Wellington7 Adelaide8 Calgary8 Kopenhagen8 Kobe8 Oslo8 Stockholm8 Zürich14 Nürnberg26 Düsseldorf26 München31 Berlin37 Hamburg39 Leipzig46 Frankfurt53 StuttgartEinen Link zu weiteren Informationen finden Sie unterhttps://www.mercer.de/newsroom/quality-of-living-2018.html.Hinweise für RedaktionenMercer veröffentlicht jährlich Ranglisten zur Lebensqualitätweltweit aus seinen Worldwide Quality of Living Surveys. Für jedeuntersuchte Stadt werden einzelne Berichte erstellt. Zudem sindvergleichende Indizes zur Lebensqualität zwischen einer Basis- undeiner Gastgeberstadt sowie Vergleiche zwischen mehreren Städtenverfügbar.Die Daten wurden zwischen September und November 2017 erhoben undwerden regelmäßig aktualisiert, um veränderte Rahmenbedingungen zuberücksichtigen. Die Rangliste wird Redakteuren und Journalisten zuInformations- und Recherchezwecken zur Verfügung gestellt und sollnicht vollständig veröffentlicht werden. Die ersten und letzten zehnStädte ("Top-Ten" und "Bottom-Ten") der beiden Rankings können jedochin Tabellenform wiedergegeben werden.Die im Rahmen der Studien zur Lebensqualität (im Folgenden die"Studien" genannt) gesammelten Daten dienen ausschließlichInformationszwecken. Sie sollen Regierungen und internationalenUnternehmen bei der Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland dienen.Sie sind nicht als Grundlage zur Vornahme ausländischer Investitionenoder Vorhaben des Tourismus gedacht. Entsprechend lehnt Mercerjegliche Verantwortung für Entscheidungen oder Handlungen ab, die aufBasis der Ergebnisse dieser Studien getroffen bzw. vollzogen werden.Die Studien wurden mithilfe von Quellen, Informationen und Systemendurchgeführt, die als zuverlässig und korrekt betrachtet werden. Eshandelt sich insoweit um einen Ist-Zustand. In Bezug auf externeQuellen und Daten, die bei der Erstellung der Studien herangezogenwurden, übernimmt Mercer keine Verantwortung für dieStichhaltigkeit/Korrektheit (oder Vergleichbares). Mercer undverbundene Unternehmen übernehmen entsprechend auch keine Gewähr oderGarantie in Bezug auf die Studien und lehnen im Übrigen jede Form vonGewährleistung und Garantie ab, einschließlich und nicht abschließendsolche in Bezug auf Qualität, Korrektheit, Aktualität,Vollständigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Verwendbarkeit für einenbestimmten Zweck.Über Mercer (www.mercer.com)Mercer bietet Beratung und digitale Lösungen, die Unternehmendabei helfen, die Anforderungen in den Bereichen Gesundheit,Wohlstand und Karriere in einer sich wandelnden Arbeitswelt zuerfüllen. Mit mehr als 22.000 Mitarbeitern in 44 Ländern ist Mercerin über 130 Ländern tätig. Mercer ist ein Tochterunternehmen derMarsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), dem führenden globalenAnbieter von professionellen Dienstleistungen zu den Themen Risiko,Strategie und HR. Mit einem Jahresumsatz von 14 Mrd. USD und fast65.000 Mitarbeitern weltweit hilft Marsh & McLennan Companies seinenKunden dabei, in einem immer dynamischeren und komplexeren Umfelderfolgreich zu agieren. Zu Marsh & McLennan Companies gehören auchMarsh, Guy Carpenter und Oliver Wyman.Mercer Deutschland (www.mercer.de)In Deutschland ist Mercer mit über 600 Mitarbeitern unter andereman den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig,München und Stuttgart vertreten. Die Schwerpunkte derGeschäftstätigkeit liegen in der Beratung von Unternehmen rund umbetriebliche Altersversorgung, Investments und PensionsAdministration sowie Vergütung, Human-Capital-Strategie und M&A.Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.mercer.de oderfolgen Sie uns auf Twitter @Mercer_de.Pressekontakt:Vera ReulandE-Mail: vera.reuland@mercer.comTel.: +49 (0) 69 689778 552Corinna RygalskiE-Mail: corinna.rygalski@mercer.comTel.: +49 (0) 69 689778 663Mercer Deutschland GmbHPlatz der Einheit 160327 Frankfurt am Mainwww.mercer.deOriginal-Content von: Mercer Deutschland, übermittelt durch news aktuell