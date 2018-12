Lebensmittelwirtschaft fordert die Einhaltung der Grundsatzvereinbarung zur Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie

Berlin (ots) - Der Bund für Lebensmittelrecht undLebensmittelkunde e. V. (BLL) unterstützt das Bundesministerium fürErnährung und Landwirtschaft (BMEL) konstruktiv, konsequent undkritisch in seinem Vorhaben, mit Hilfe einer "Nationalen Reduktions-und Innovationsstrategie" der Entstehung und Verbreitung vonÜbergewicht und nichtübertragbaren Krankheiten entgegenzuwirken undeine gesunde Ernährungsweise zu fördern. Die vorgelegte Strategieenthält allerdings zu weitreichende Forderungen und Ambitionen,deshalb bleibt für den Spitzenverband der Lebensmittelwirtschaft diegemeinsame Grundsatzvereinbarung zwischen BMEL und BLL verpflichtend.BLL-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff erläutert: "Wir habenin harten, aber fairen Verhandlungen mit Bundesministerin JuliaKlöckner uns bereit erklärt, dort Verantwortung zu übernehmen, wo eswissenschaftlich sinnvoll und technologisch möglich ist. EineReduktion von Zucker, Fett oder Salz ist mit enormenHerausforderungen verbunden, da-mit Qualität, Sicherheit und vorallem der Geschmack eines Lebensmittels erhalten bleiben. Aufwand undGrenzen eines solchen Prozesses werden von Politik undZivilgesellschaft häufig unterschätzt und Kundenbedürfnisse nichtmitbedacht. Unser Maßstab bleiben ganz klar die Kunden, die in einerfreien und sozialen Marktwirtschaft das Sortiment nach ihrer eigenenEntscheidung und ihren geschmacklichen Vorlieben bestimmen. EineStrategie, die gegen die Menschen antritt, sie erziehen oder zu einembestimmten Lebensstil zwingen will, wird niemals erfolgreich sein.Deshalb bedarf es kluger, innovativer und verbraucherakzeptierterProduktentwicklungen. Seit Jahren arbeiten die Unternehmenerfolgreich an ihren Rezepturen und stellen ein umfassendes Angebotan Nahrungsmitteln und Getränken zur Verfügung, die den Wünschen,Bedürfnissen und Geschmäckern der Kunden entsprechen - unterBerücksichtigung der Sicherheit, Qualität, Bezahlbarkeit undVerfügbarkeit. Jede Ernährungsstrategie muss deshalb sicherstellen,dass die Freiheit der Unternehmen, die Innovationen erst möglichmacht, erhalten bleibt. Aus diesem Grund sehen wir die Ankündigungregulatorischer Maßnahmen im Falle eines für das Ministerium nichtzufriedenstellenden Ergebnisses sehr kritisch. Denn am Ende des Tageswird an der Kasse über die Zukunft von Produkten entschieden, nichtim Plenarsaal."Erwartungsvoll äußert sich Minhoff mit Blick auf die weiterenAkteure, die bei der Erarbeitung der Nationalen Reduktions- undInnovationsstrategie beteiligt waren: "Bundesministerin JuliaKlöckner hat sich von Beginn an als faire und konstruktiveTaktgeberin gezeigt, indem sie erstmals alle Beteiligten an einenTisch geholt hat. Damit hat sie die Weichen für eine gemeinsameStrategie gestellt, bei der jeder seinen Teil im Rahmen seinerMöglichkeiten beiträgt. Leider bleibt das nun vorliegendeStrategiepapier in diesen Punkten vage. Die Vertreter derKrankenkassen und Gesundheitsverbände sollten ihre ganz konkretenMaßnahmenpakete vorlegen und erklären, was sie zur Förderung einesgesunden Lebensstils beizusteuern haben. Nicht nur von anderenfordern, sondern auch selbst die Initiative ergreifen."Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Der BLL ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören ca. 500 Verbände und Unternehmender gesamten Lebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk,Landwirtschaft und angrenzende Gebiete - sowie zahlreicheEinzelmitglieder an.Für weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Christoph MinhoffHauptgeschäftsführerClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel.: +49 30 206143-135, E-Mail: cminhoff@bll.deBLL-ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaTel.: +49 30 206143-127,E-Mail: mstruck@bll.de, Web: www.bll.de,Twitter: https://twitter.com/BLL_de,Facebook: https://facebook.com/BLL.deOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell