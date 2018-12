Lebensmittelverschwendung stoppen: Deutsche Umwelthilfe und foodsharing fordern verbindlichen Aktionsplan statt freiwilliger Konzernvereinbarungen

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe und foodsharing stellenAktionsplan gegen Lebensmittelverschwendung vor - Eckpunkte vonLandwirtschaftsministerin Klöckner sind nicht ausreichend -Unternehmensspezifische Zwischenziele zur Reduzierung derLebensmittelverschwendung bis 2030 nötig - Weitergabe überschüssigerLebensmittel muss rechtlich abgesichert werden - Besseres Verständnisvon Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum erforderlichJedes Jahr landen in Deutschland 18 Millionen Tonnen und damitrund ein Drittel der erzeugten Lebensmittel im Müll. Dabei ließe sichüber die Hälfte davon vermeiden. Deutschland hat sich dazuverpflichtet, die Lebensmittelabfälle von Einzelhandel und privatenHaushalten bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. Wie genau diesesZiel erreicht werden kann, stellten die Deutsche Umwelthilfe (DUH)und foodsharing heute in Berlin mit einem gemeinsamen Aktionsplananlässlich des sechsten foodsharing-Geburtstags am 12. Dezember vor.Die beiden Vereine kritisieren die am 19. November 2018 vonBundeministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöcknerveröffentlichten Eckpunkte gegen die Lebensmittelverschwendung alsunzureichend und zu wirtschaftsnah. DUH und foodsharing sehen in denvorgesehenen Unternehmensvereinbarungen den Versuch wirksamepolitische Maßnahmen zu verzögern. Die Vereine fordern eineDokumentationspflicht von Lebensmittelverlusten entlang derWertschöpfungskette und die Festlegung verbindlicherunternehmensspezifischer Zwischenziele zur Halbierung derLebensmittelabfälle bis 2030. Es fehle auch ein Wegwerfstoppgenießbarer Lebensmittel für Supermärkte, eine stärkere Aufklärungüber Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum sowie eine rechtlicheAbsicherung von Lebensmittelrettern."Für die Produktion weggeworfener Lebensmittel wird 20 Prozent derlandwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland beansprucht und eskommt zu unnötigen Klimaemissionen von umgerechnet 48 MillionenTonnen CO2 pro Jahr. Um diese enormen Umweltfolgen zu begrenzen, nahmsich Deutschland bereits 2015 die Halbierung der Lebensmittelabfällebis 2030 vor. Dazu sind verbindliche, unternehmensspezifischeZwischenziele unverzichtbar. Doch bis heute gibt es solche Zielmarkenfür Landwirtschaft, Industrie, Handel und Großverbraucher nicht.Stattdessen vertraut Bundesministerin Julia Klöckner auf dasWohlwollen von Unternehmen durch freiwillige Vereinbarungen undverhindert so notwendige sowie schnelle positive Entwicklungen",kritisiert DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner."Um Zielmarken für die Unternehmen festlegen und überprüfen zukönnen, ist eine verlässliche Datengrundlage notwendig. Vom Landwirtbis zum Händler gibt es aber noch immer keine Pflicht, dieLebensmittelverluste genau zu erfassen und zu melden. OhneTransparenz über die von den Unternehmen vernichteten Lebensmittelbleiben Reduktionsziele wirkungslos", sagt Philipp Sommer,Stellvertretender Leiter der DUH-Kreislaufwirtschaft. DUH undfoodsharing fordern deshalb eine Dokumentationspflicht von entsorgtenLebensmitteln, bei der alle Verluste in Landwirtschaft, Industrie undHandel sowie bei Großverbrauchern erhoben werden."Seit sechs Jahren bewahren über 47.000 foodsharing-Freiwilligetäglich tonnenweise gute Lebensmittel vor dem Müll und ergänzen damitdie wichtige Arbeit der Tafeln. Wir haben die Wertschätzung vonLebensmitteln in die Öffentlichkeit gebracht und vielen UnternehmenLösungen aufgezeigt. Allerdings wird das Retten von Lebensmittelnnach wie vor durch rechtliche Unsicherheiten erschwert. Dabei müsstees umgekehrt sein und die Weitergabe von Lebensmitteln aktivunterstützt und gefördert werden", resümiert foodsharing-VorstandStefan Kreutzberger.Initiativen und Organisationen, die sich für einen nachhaltigenKonsum und gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen, solltensteuerlich und rechtlich gefördert und nicht schlechter gestelltwerden, indem man sie zu Unrecht als Gewerbetreibende einstuft. DerRechtsrahmen muss zudem endlich einen unkomplizierten Betrieb vonÜbergabestellen ermöglichen.Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) und Verbrauchsdatum (VD) werden voneinem großen Teil der Bevölkerung nicht richtig verstanden. In derFolge landen etwa 131.000 Tonnen Lebensmittel jedes Jahr unnötig imMüll. Deshalb ist eine bessere Erklärung des MHD auf der Verpackungund eine verstärkte Informationsarbeit erforderlich. "Handel undProduktion müssen durch Hinweise an Kühlregalen und auf VerpackungenVerbrauchende dazu animieren, selbstständig zu prüfen, ob Produktenoch genießbar sind. Wir sollten weniger den Angaben auf denVerpackungen und mehr unseren Sinnen vertrauen, um unnötige Verlustezu verhindern", sagt Nathalie Szycher, Beirätin bei foodsharing.Immer öfter werden neuartige intelligente oder aktive Verpackungenals Lösung gegen die Lebensmittelverschwendung auf den Marktgebracht, die zum Teil kaum recyclingfähig sind. IntelligenteVerpackungen zeigen die Haltbarkeit eines Produktes an, währendaktive Verpackungen dessen Haltbarkeit verlängern, indem siebeispielsweise Feuchtigkeit oder Sauerstoff absorbieren. "Einelängere Haltbarkeit bedeutet jedoch nicht, dass weniger Lebensmittelweggeworfen werden. So hat sich die Menge an Plastikverpackungen inden letzten zehn Jahren um etwa ein Drittel erhöht, ohne dass diesdie Lebensmittelverschwendung reduziert hätte. Anstelle von mehrVerpackungen bedarf es besserer politischer Rahmenbedingungen, um dieLebensmittelverschwendung zu reduzieren", sagt Sommer."Damit nicht länger essbare Lebensmittel aus dem Einzelhandel ingroßem Stil im Müll entsorgt werden, ist ein gesetzlicherWegwerfstopp für Supermärkte nötig. Anstatt genießbare Lebensmittel
zu vernichten, sollten Handelsketten diese kostenlos sozialen Trägern
oder Initiativen gegen die Lebensmittelverschwendung zur Verfügung
stellen", fordert Kreutzberger.Mit dem durch die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI)
geförderten Projekt "MinusMethan" entwickelt die DUH gemeinsam mit
Expertinnen und Experten aus Landwirtschaft und Klimaschutz einen
Methan-Reduktionsplan für die deutsche Landwirtschaft und setzt dabei
auch bei der Reduktion von Lebensmittelverschwendung an. 