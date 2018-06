Lebensmittelunverträglichkeiten: Frauen sind häufiger betroffen als Männer (Studie)

Leverkusen (ots) - Lebensmittelunverträglichkeiten: Frauen sindhäufiger betroffen als Männer- Von Unverträglichkeiten Betroffene verzichten meist auf einefachliche DiagnoseLaktose, Gluten, Fruchtzucker, Histamin - die Liste derInhaltsstoffe von Lebensmitteln, auf die scheinbar immer mehrMenschen mit Beschwerden reagieren, ist lang. Ein Viertel derBundesbürgerinnen und -bürger gibt inzwischen an, unter Allergienoder Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu leiden. Das ist dasErgebnis einer Studie der pronova BKK.+++ Eine Infografik zur freien redaktionellen Verwendung findenSie über diesen Link zum Download: http://ots.de/RXcWHr +++20 Prozent der Männer und 30 Prozent der Frauen in Deutschlandleiden laut eigenen Angaben an durch Nahrungsmittel hervorgerufenenUnverträglichkeiten. Im Fokus stehen dabei Nüsse undLebensmittelzusätze wie Konservierungsstoffe undGeschmacksverstärker. Dass der weibliche Teil der Bevölkerung öfterdavon betroffen ist, wundert kaum: "Frauen achten bewusster auf ihreErnährung und die Inhaltsstoffe der Lebensmittel, die sie zu sichnehmen", sagt Dr. Gerd Herold, Beratungsarzt der pronova BKK. Dasbestätigt auch die Befragung zum Thema "Männer-/Frauengesundheit, diedie pronova BKK 2018 durchführen ließ. Die meisten Frauen, die nachdem Verzehr bestimmter Lebensmittel unter Unwohlsein leiden, achtensehr genau darauf, diese Lebensmittel zu vermeiden. Sie fragen inRestaurants aktiv nach und informieren auch ihr Umfeld darüber.Viele Männer schenken Anzeichen keine BeachtungMännern scheint das zu kompliziert oder sogar unangenehm zu sein:Während nur vier Prozent der Frauen derartige Reaktionen des Körpersignoriert, sind es bei den Männern mit elf Prozent fast drei Mal soviele. Beim Essen schwingt bei ihnen deshalb oft die Angst vorunerwünschten Nebenwirkungen mit. Das müsste nicht sein:"Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind keine Einbildung und müssenauch niemandem peinlich sein", so Dr. Herold. "Eine medizinischeUntersuchung kann dabei helfen herauszufinden, ob es sich um einetemporäre Überreaktion des Körpers oder um eine Stoffwechselstörunghandelt." So kann etwa der übermäßige Verzehr von Milchprodukten beijedem Menschen körperliche Probleme hervorrufen, ohne dass eineAllergie vorliegt.Betroffene setzen kaum auf den Rat der ExpertenTritt eine Nahrungsmittelunverträglichkeit auf, meiden Frauen eherdas entsprechende Lebensmittel oder den Inhaltsstoff. 67 Prozent vonihnen verzichten weitestgehend auf die Nahrung, die ihnenSchwierigkeiten bereitet, bei den Männern sind es nur 51 Prozent.Wenn es um das fachliche Abklären von Allergien geht, halten sichbeide Geschlechter allerdings genau die Waage: Jeweils nur siebenProzent der befragten Männer und Frauen lassen sich ausführlich vonFachleuten wie Ärzten, Apothekern oder Ernährungsexperten beraten. Sogeben 51 Prozent der Befragten mit Laktoseintoleranz an, aufgrundeigener Wahrnehmung an dieser Unverträglichkeit zu leiden, ärztlichdiagnostiziert wurde sie jedoch nur bei 49 Prozent. Ähnlich fiel dasErgebnis bei Gluten aus: Nur 46 Prozent der Studienteilnehmerinnenund -teilnehmer mit Glutenallergie haben diese Diagnose fachlichabklären lassen. Wer an einer Unverträglichkeit leidet, verlässt sichalso nach wie vor eher auf die eigene Einschätzung und entwickeltpersönliche Strategien für eine auf seine Bedürfnisse abgestimmteErnährung.Um nicht mit unnötigen Einschränkungen leben zu müssen, solltenBetroffene jedoch besser professionellen Rat einholen: Fachärzteprüfen Symptome, Lebensstil und Ernährungsgewohnheiten genau undführen bei Verdacht Haut-, Atem- und Bluttests durch. Die gezielteErmittlung von Allergien und Unverträglichkeiten wird in der Regelvon den Krankenkassen übernommen.Zur UmfrageDie Befragung "Männer-/Frauengesundheit 2018" wurde im April 2018im Auftrag der pronova BKK im Rahmen einer Online-Befragungdurchgeführt. Bundesweit wurden bevölkerungsrepräsentativ dazu 2.000Bundesbürgerinnen und -bürger befragt.Über die pronova BKKDie pronova BKK ist aus Zusammenschlüssen derBetriebskrankenkassen namhafter Weltkonzerne wie beispielsweise Ford,Bayer, BASF und Continental entstanden. Die Kasse ist bundesweit füralle Interessierten geöffnet. Rund 660.000 Kundinnen und Kundenschätzen die persönliche Betreuung, den exzellenten Service und dieumfassenden Leistungen. Die pronova BKK ist mit einem dichtenGeschäftsstellennetz an über 60 Kundenservice- und Beratungsstellenvertreten. Sie zählt zu den fünf größten Betriebskrankenkassen und zuden größten Krankenkassen in Deutschland. Weitere Informationen unterwww.pronovabkk.de.Pressekontakt:Ulrich Rosendahlpronova BKKLudwig-Erhard-Platz 151373 LeverkusenTel.: 0214 32296-3700Original-Content von: pronova BKK, übermittelt durch news aktuell