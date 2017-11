Lebensmittelkennzeichnung - Täuschung ausgeschlossen

Berlin (ots) - Was ist drin, wie viel ist drin, wie lange ist eshaltbar? Transparenz im Supermarktregal ist kein leeres Versprechen,sondern dank umfangreicher und eindeutiger Angaben auf derLebensmittelverpackung gelebte Praxis. Darauf weist der Bund fürLebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) in seinem neuenVideo zur Lebensmittelkennzeichnung hin. "Ob man Vegetarier ist,unter Allergien leidet oder sich einfach gesundheitsbewusst ernährenmöchte - ein Blick auf die Lebensmittelverpackung lohnt sich immer,denn sie liefert wichtige Informationen zu Zutaten,allergieauslösenden Stoffen und Nährwerten.", erklärtBLL-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff. "Nach wie vor wissen aberviel Verbraucher gar nicht, wie viele wertvolle und für dieKaufentscheidung wichtige Angaben das Etikett bereithält. Dem wollenwir mit sachgerechter Aufklärung entgegenwirken."Das Video aus der Reihe der Lebensmittelfakten ist auf derInternetseite unter http://ots.de/NHsPg verfügbar. Darin werden diewichtigsten Pflichtkennzeichnungselemente, die europaweit einheitlichdurch die Lebensmittelinformations-Verordnung geregelt sind,beispielhaft erklärt, z. B. das Zutatenverzeichnis, dieNährwerttabelle, Haltbarkeitsdaten und die Füllmenge.Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Informationen, dieHersteller freiwillig noch ergänzen, wie Hinweise auf die Herkunftbestimmter Zutaten. Minhoff erläutert: "Für einen funktionierendenWettbewerb ist das Prinzip der Freiwilligkeit bei der Bewerbung vonProdukteigenschaften unerlässlich. Bei der Herkunftskennzeichnungsollte man jedoch nicht außer Acht lassen, dass wir in einemBinnenmarkt leben und man mit der Kennzeichnung der Herkunft auchProtektionismus und Nationalismus fördern kann. Zudem muss deutlichgesagt werden, dass Herkunft kein Qualitätsmerkmal ist. In Europagelten schließlich überall dieselben Regelungen und Anforderungen anLebensmittelsicherheit."Freiwilligkeit gilt auch mit Blick auf eine farblicheNährwertkennzeichnung. Minhoff betont: "Die Nährwerttabelle, in derdie Energie, also die Kalorien, und die wichtigsten Nährstoffe beiallen Lebensmitteln bezogen auf 100 Gramm/Milliliter angegebenwerden, ist und bleibt die sinnvollste und objektivste Form derInformation über den Nährwert der Produkte, gerade auch vor demHintergrund der Vergleichbarkeit von Lebensmitteln. FarblicheBewertungen einzelner Nährstoffe oder gar eine Aufrechnungvermeintlich positiver und negativer Nährstoffe gegeneinander, wie esnun in Frankreich empfohlen wird, sind wissenschaftlich nichtausgereift und nicht dafür geeignet, Lebensmittel für die eigeneindividuelle Ernährung einzuordnen."Weitere Informationen:Video "Lebensmittelkennzeichnung": http://ots.de/NHsPgVideo "Der Ampel-Check": http://ots.de/GPlm9Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Der BLL ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören ca. 500 Verbände und Unternehmender gesamten Lebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk,Landwirtschaft und angrenzende Gebiete - sowie zahlreicheEinzelmitglieder an.Für weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Christoph MinhoffHauptgeschäftsführerClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel.: +49 30 206143-135, Fax: +49 30 206143-235E-Mail: cminhoff@bll.deBLL-ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaTel.: +49 30 206143-127, Fax: +49 30 206143-227E-Mail: mstruck@bll.de, Internet: www.bll.deTwitter: https://twitter.com/BLL_de, Facebook:www.facebook.com/BLL.deOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell