Lebensmittelindustrie überträgt Kaffeekapsel-Geschäftsmodell auf Tee

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Lebensmittelindustrie überträgt das lukrative Geschäftsmodell von Kaffeekapseln mit Nachdruck auf das Marktsegment Tee. Das geht aus einer Absatzanalyse der Marktbeobachtungsfirma Nielsen hervor, aus der die "Welt" zitiert. Danach ist der Verkauf von Teekapseln in den zwölf Monaten bis September 2016 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent angestiegen.

Allerdings sei der Anteil der Kapseln am gesamten deutschen Teemarkt mit zwei Prozent noch gering. Entwickle er sich ähnlich wie bei Kaffee, könnten herkömmliche Verpackungsformen wie Teebeutel jedoch bald teilweise verdrängt werden. Derzeit haben Beutel laut Nielsen noch 85 Prozent Marktanteil. Lieblingssorte der Deutschen seien Kräutertees, sagte Nielsen-Experte Michael Griess der "Welt". Verbraucherschützer zeigen sich kritisch über das rasche Vordringen der Teekapseln "Die Maschinen gibt es relativ günstig, während enorm hohe Preise für den in den Kapseln enthaltenen Tee aufgerufen werden", sagte Armin Valet, Lebensmittelexperte der Verbraucherzentrale Hamburg, der "Welt". Regelmäßig werde für dieselbe Menge ein Mehrfaches der Preise für Tee in Teebeuteln verlangt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur