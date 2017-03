Lebensmittelhändler und Köche aufs Korn genommen / Buch- und Spielautor fordert: Handel und Gastronomie sollen mehr Verantwortung übernehmen

München (ots) -Wer abnehmen oder sich gesund ernähren möchte, sollte imDiscounter nicht nur einen Bogen um Süßwaren, Limonaden undFertigprodukte machen! Sondern ursprüngliche Lebensmittel gezieltansteuern.Denn "der Mensch braucht etwa ein Gramm Eiweiß pro KiloKörpergewicht, um sich selbst und um seine Muskeln zu erhalten.Täglich! Viele wissen das nicht." erläuterte Stephan C. Daniel,Buchautor, am vergangenen Donnerstag auf seiner ersten Lesung inMünchen. Zum Publikum zählten Vertreter des Ernährungsministeriumsund des Lehrerverbands.Im Leben geht es um zwei Dinge: Selbsterhalt und Fortpflanzung.Ein Vergleich:Obwohl es Sexualkunde in der Schule gibt, wissen viele Männer nochheute nicht, dass sie mit etwas Glück noch mit 70 Kinder zeugenkönnen, ihre Partnerin aber schon Schwierigkeiten haben könnte, wennsie halb so alt ist.Genauso ist es mit Lebensmitteln. Obwohl es die Ernährungspyramidein der fünften Klasse gibt, weiß kaum einer etwas mit denEnergietabellen auf Lebensmittelverpackungen anzufangen. Der Künstlernimmt deshalb konkret Lebensmittelhändler und Köche aufs Korn undfordert von ihnen mehr Verantwortung zu übernehmen, um Kunden undGäste bei gesunder Ernährung aktiv zu unterstützen.Die Veranstaltung wurde unterstützt von Moderatorin AlejandraBeltrán Cuevas (SKY - "Master Chef"). Im Gespräch wollte dieModeratorin vom Autor auch wissen, weshalb er sich für eine Komödieund nicht etwa für ein Sachbuch entschieden hatte. "Ein Sachbuchbietet mir keinen Raum für Philosophie. Mit einer Komödie kann ichFragen stellen und gleichzeitig Forderungen an Verantwortlicherichten. Außerdem brauchen Menschen Geschichten, um in eine Welteintauchen zu können.", so der Autor.Stephan C. Daniel schrieb eine Komödie, zu dem auch das Lernspielfür Ernährung "jeu-d'oeuvre" ("schödöwre" gesprochen) gehört. DasBuch "Baudelaire der Spitzenkoch", ist eine um das Lernspielkonstruierte Komödie. Beides ist Teil des Projekts "Mit Essen SpieltMan". Der Protagonist in der Komödie (Baudelaire) ist Spitzenkoch. Erentwickelt im Laufe der Geschichte die Spielidee "Nutzenvergleich".Jeu-d'oeuvre ist ein Kartensiel mit insgesamt vier Spielideen. Dazugehören auch Nahrtett, Proteinpoker und Preisleistungsvergleich."Lernziel ist es, im Verlauf des Spiels ein Gefühl für diepassenden Lebensmittel zu entwickeln. Wann benötigt der Körper mehrEiweiß und wann er mehr Kohlenhydrate? Außerdem lernt man, dass derKörper im Ruhezustand weniger Energie benötigt als bei körperlicherAnstrengung. Was davon steckt in welchen Lebensmitteln?" Und dasSpiel richte sich an die ganze Familie, Lehrer, Lebensmittelhändler,das betriebliche Gesundheitsmanagement und an Köche, so Stephan C.Daniel weiter.Taschenbuch "Baudelaire der Spitzenkoch - Mit Essen spielt Man":ISBN: 9783000540295Lernspiel für Ernährung "jeu-d'oevre": ISBN: 9783981859713In jedem Fall erhalten Sie gerne ein Ansichtsexemplare des Buches unddes Spieles, sowie Bildmaterial. Sollten Sie das wünschen, reichteine entsprechende Mitteilung! Video mit Impressionen und O-Ton:(00:02:56): http://ots.de/xd8oEPressekontakt:PUBLIC-TOOLS Verlag, Herr Daniel, Postf. 1111, 83448 PidingTel. +49(0)8651-9654343, Email: presse@joedoevre.de,http://www.mit-essen-spielt-man.deOriginal-Content von: Public-Tools Verlag, übermittelt durch news aktuell