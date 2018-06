Lebensmittel Zeitung zeichnet Top-Marken 2018 aus

Frankfurt/Main (ots) - 100 Siegermarken zum elften Mal auf Basisvon GfK-Marktdaten ermittelt / Renaissance der MarkenklassikerInnovativ, authentisch, trendbewusst - das spiegeln die 100Top-Marken 2018 wider, die die Lebensmittel Zeitung (dfvMediengruppe) gemeinsam mit der Gesellschaft für Konsumforschung(GfK) ausgezeichnet hat. Insgesamt finden sich unter den Siegern imVergleich zu 2017 mehr große Marken wie Coca-Cola, Maggi, Iglo oderLenor. "Es ist eine Renaissance der klassischen Markenartikel",resümiert Wolfgang Adlwarth, GfK-Verbraucherpanel- und Handelsexperteund für das Projekt Top-Marke zuständig. Warum? Weil sie "sehr nah andie von der GfK identifizierten Trends herangekommen sind" und denZeitgeist mit Neuem bedienen.Das hat sich für Milka und Odol-med3 mit über zwei MillionenKäuferzuwachs ausgezahlt. Doch haben auch viele kleine Marken inNischen gepunktet; wie das Start-up Little Lunch: "Die haben dasThema Frische und Chilled Convenience unkonventionell aufgegriffenund damit für den Handel einen neuen Impuls geschaffen", so Adlwarth.Voll ins Schwarze hat der Knoppers-Nussriegel getroffen: Storcktransferierte den guten Namen der Waffelschnitte in die neueKategorie und die Verbraucher sind begeistert. Fast drei MillionenNeukäufer konnte die Marke aus dem Stand gewinnen.Ein Patentrezept für den Erfolg als Top-Marke gibt es nicht. Essind vielmehr ganz individuelle Marken- und Marketingkonzepte, diebeim Verbraucher zünden. Beispiel Teekanne: Neue Sorten wieIngwer-Kurkuma bedienen den Superfood-Trend. Pickerd trifft mitEinhorndekorationen fürs Backen genau den Zeitgeist. Gesundheit undZuckerreduzierung bleiben ebenfalls schlagende Argumente. Soüberzeugt Erasco bei seinen Fertiggerichten mit dem Verzicht aufKonservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. Tulip fokussierte klarauf "American Style" und punktet mit seiner Bacon-Auswahl. Bei denDrogeriewaren honorieren die Konsumenten Qualität und Innovation. Wiebei Lenor Unstoppables: Mit dem Wäscheparfum hat die Marke ein neuesSegment für Weichspüler geschaffen.Eine LZ Top-Marke zeichnet sich durch nachhaltige Markenführungaus. Deshalb muss sie 2016 und 2017 mit mindestens einem ProzentKäuferreichweite im Lebensmitteleinzelhandel vertreten gewesen sein.Auf Basis nachprüfbarer Fakten ermitteln LZ und GfK jährlich dieKlassenbesten in 100 Warengruppen. Die Daten sind generiert aus demGfK-Consumer-Scan (Haushaltspanel mit 30.000 Teilnehmern;Individualpanel mit 40.000). Sieger in der jeweiligen Kategorie istdie Marke mit dem höchsten Marktanteilsplus bei positiverUmsatzentwicklung und mindestens konstanter Käuferzahl.Alle 100 Siegermarken werden ausführlich vorgestellt in derLZ-Ausgabe 26/18, die am 29. Juni erscheint.Eine Übersicht zu den 100 Top-Marken gibt es hier zum Download:http://www.dfv.de/media/media/1/LZ-Top-Marke-Poster-2018-5270.pdf________________________________________Die Lebensmittel Zeitung (LZ) ist die führende Fach- undWirtschaftszeitung der Konsumgüterbranche in Deutschland. Sie liefert- oftmals exklusiv - aktuelle Nachrichten, Analysen undHintergrundberichte zu Marketingstrategien, Sortiments- undVertriebskonzepten deutscher und internationaler Handels- undIndustrieunternehmen. Ideale Ergänzung zur fundiertenHintergrundberichterstattung der Printausgabe sind die mobilen unddigitalen Angebote, unter anderem lebensmittelzeitung.net:Kernzielgruppe der LZ sind Vorstände, Geschäftsführer, Einkaufs-,Vertriebs- und Marketingmanager, IT- und Logistik-Verantwortlichesowie selbstständige Einzelhändler.Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu dengrößten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Deutschland undEuropa. Ihr Ziel ist es, Menschen in ihrem Beruf und ihrem Geschäfterfolgreicher zu machen. Mit ihren Töchtern und Beteiligungenpubliziert sie über 100 Fachzeitschriften für wichtigeWirtschaftsbereiche. Das Portfolio wird von über 100 digitalenAngeboten sowie 400 aktuellen Fachbuchtiteln ergänzt. Über 140kommerzielle Veranstaltungen, beispielsweise Kongresse und Messen,bieten neben Informationen auch die Chance zu intensivem Netzwerken.Die dfv Mediengruppe beschäftigt über 950 Mitarbeiter im In- undAusland und erzielte 2017 einen Umsatz von 144,4 Millionen Euro.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: Lebensmittel Zeitung, übermittelt durch news aktuell