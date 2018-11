Lebensmittel: Retten statt wegwerfen / Familienbetriebe Land und Forst zeichnen SIRPLUS mit Nachhaltigkeitspreis aus

Berlin (ots) - Die Familienbetriebe Land und Forst haben dasUnternehmen SIRPLUS mit ihrem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet."Ungefähr 11 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr inDeutschland verschwendet. SIRPLUS hat es sich zur Aufgabe gemacht,dies zu ändern. Das schafft Wertschätzung für landwirtschaftlicheErzeugnisse und fördert den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen",sagte Michael Prinz zu Salm-Salm, Vorsitzender der FamilienbetriebeLand und Forst.SIRPLUS verkauft überschüssige Lebensmittel in Berlins erstemRettermarkt und per Online-Shop mit Lieferung innerhalb des gesamtenBundesgebiets. 20 Prozent der Lebensmittel werden gemeinnützigenOrganisationen und sozialen Projekten gespendet. Die Lebensmittelkommen von Groß- und Einzelhändlern und von Landwirten aus derRegion.Der mit 4.500 Euro dotierte Preis wurde beim Zukunftskongress"Start-up-Land" vergeben, bei dem die Familienbetriebe Land und ForstStart-ups und Gründer mit 270 Betriebsinhabern und Experten aus Land-und Forstwirtschaft zusammengebracht haben. Der Preis wurde von TidoGraf zu Inn- und Knyphausen (Schloss Lütetsburg) gestiftet, der damitnachhaltige Geschäftsideen im ländlichen Raum fördern will. SIRPLUSwurde bei dem Kongress bei einem Teilnehmervoting als nachhaltigsteGründungsidee ausgezeichnet.Die Familienbetriebe Land und Forst setzen sich fürunternehmerische Freiheit und für die Stärkung der Wirtschaftskraftim ländlichen Raum ein.Pressekontakt:Rea PetersenPressereferentinFamilienbetriebe Land und Forst e. V.Claire-Waldoff-Strasse 7, 10117 BerlinTelefon: +49 30 246 304 613petersen@fablf.deOriginal-Content von: Familienbetriebe Land und Forst, übermittelt durch news aktuell