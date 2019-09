Lebensmittel-Discounter NORMA: Das süße Weihnachts-Sortiment 2019 - fair, innovativ und markenstark / Goldora überzeugt erneut mit Fairtrade-Kakao / Auch Marken-Süßwaren im Angebot (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

Nürnberg (ots) -Einige Verbraucher wollen wissen, warum es die weihnachtlichenSüßwaren von Goldora bei NORMA zum Teil schon ab Ende August zukaufen gibt. Die Antwort fällt leicht: Die allermeisten Kunden freuensich riesig darauf...Das belegen die regelmäßigen Befragungen, in denen sich derLebensmittel-Discounter über die Produktwünsche seiner Kundeninformiert. Und auch das reale Kaufverhalten beweist immer wieder,wie nachfragestark die süßen Weihnachtsartikel schon im Spätsommersind. Zum bevorstehenden Weihnachtsfest gelingt es NORMA jetztwieder, eine hochattraktive Süßwaren-Auswahl zu präsentieren: ImMittelpunkt stehen viele neue Goldora-Artikel sowie dieSpezialitäten der Chocolatiers von Lindt - zusammen ergibt das eineTop-Auswahl, die alle Kundenwünsche zufriedenstellt.Typisch NORMA: Erstklassige Goldora-Qualität und ausgewählteMarkenwareAuch 2019 stellt NORMA wieder sicher, dass die Goldora-Schokoladeaus nachhaltig und fair angebauten Kakaobohnen kommt. DieGoldora-Spezialitäten tragen entweder dasFairtrade-Kakao-Programm-Gütesiegel oder sind mit dem UTZ-Zeichenausgestattet. Für die kleinen und großen Leckermäulchen bedeutet das:Jeder weihnachtliche Genussmoment mit Goldora ist garantiertnachhaltig - und wird trotzdem zu den typisch günstigen NORMA-Preiseneingekauft.Für das Weihnachtsfest 2019 hält NORMA ein breites Sortiment vonüber 100 Artikeln für seine Kunden bereit. Darunter sind zum Beispieldie folgenden Innovationen erstmals im Regal:- Goldora Feines Weihnachtsgebäck (250 g-Packung)- Goldora Feine Walnuss-Edelmarzipanpraline in den SortenVollmilch/Zartbitter (125 g)- Goldora Erdnussberge in den Sorten Vollmilch/Zartbitter (250 g)- Goldora Confiserie Schokoladentaler in den SortenVollmilch/Zartbitter (150 g)- Goldora Edle Happenspezialitäten in den vier SortenEdelmarzipan/Edel-Nougat/Edelmarzipan Rum/Marc de Champagne (jeweils125 g)Doch der Lebensmittel-Discounter hat wie immer ein zusätzlichesHighlight im Angebot: Überall in den NORMA-Filialen wird auch einegelungene Auswahl an Marken-Produkten zu kaufen sein. EinigeBeispiele: Die Lindt Lindor Kugeln in den Varianten Milch (100 g)bzw. Dark 60 % (99 g) zum Preis von nur 2,75 Euro. Darüber hinausbieten etliche NORMA-Filialen die Lindt Hochfein Pralinen in der 120g-Packung für lediglich 5,59 Euro an.Doch das ist nicht alles, ein regional verfügbares Schmankerl gibtes außerdem:So haben die Kunden in über 500 bayerischen Filialen erstmalsZugriff auf den hochwertigen Bio-Stollen von Wicklein, der unter demDach der vielfach prämierten NORMA-Eigenmarke Bio Sonne in der 300g-Packung in den Einkaufswagen kommt. Zur Weihnachtssaison 2019 einexklusives Angebot von NORMA - kein anderer Discounter hat diesesSpitzenprodukt im Sortiment.Darüber hinaus überzeugen die neuen Sorten mit großerAnziehungskraft. Die Belgischen Schokoladenspezialitäten haben zumBeispiel den Crunchy Mix in der 175 g-Packung als leckere neueVariante aufgelegt - und auch der neue Früchtelebkuchen (600 g) beiden Goldora-Lebkuchenspezialitäten hat absolut die Klasse, anWeihnachten 2019 ein echter Renner zu sein.Hinzu kommt ein weiterer Nachhaltigkeitsaspekt: Wie alleNORMA-Produkte sind die Goldora-Weihnachtsartikelverpackungsoptimiert. Wo immer das Handelsunternehmen neueEinsparpotenziale entdeckt, werden diese in minimierter Verpackungsofort umgesetzt.Weihnachten 2019 wird fair und nachhaltig - die NORMA-Kundenfreuen sich drauf.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellsteProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell