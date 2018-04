Lebenslauf kostet Mitarbeiter / Bewerber-Studie von viasto zeigt: Kandidaten bezweifeln, dass ihre entscheidenden Stärken im klassischen Bewerbungsprozess zum Tragen kommen

Berlin (ots) - Zahlreiche Arbeitgeber in Deutschland verpassengeeignete Talente auf dem Arbeitsmarkt, weil die klassischeBewerbungspraxis sie nicht identifiziert. Davon ist ein Großteil derBewerber überzeugt. Besonders massiv in der Kritik steht dabei derklassische Lebenslauf. Das ergab die aktuelle Bewerber-Studie "HiddenTalents", für die Deutschlands führender Video-Recruiting Anbieterviasto gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen respondi 845Menschen befragte, die in den letzten zwölf Monaten einenBewerbungsprozess durchlaufen haben. Fast zwei Drittel der befragtenJob-Anwärter (62%) glauben, dass mindestens eine ihrer letztenBewerbungen daran scheiterte, dass ihr Lebenslauf ihre eigentlichvorhandene Eignung für einen Job nicht transportieren konnte. Und dashat negative Folgen für die Arbeitgeber. Denn mehr als jeder Fünfteder abgelehnten Kandidaten bewirbt sich in der Folge nicht nocheinmal beim gleichen Unternehmen. Dazu passt: Wenn es darum geht, diepersönlichen Stärken in einer Bewerbung zu vermitteln, ist derLebenslauf aus der Sicht der Bewerber denkbar ungeeignet. 32 Prozentvon ihnen bewerten ihn in dieser Hinsicht mit mangelhaft oderungenügend."Der klassische Weg, über den Arbeitgeber nach geeignetenMitarbeitern suchen, hat sein Zenit überschritten. Anschreiben,tabellarischer Lebenslauf und Arbeitszeugnisse sind keine geeignetenStilmittel mehr, um passende Mitarbeiter zu finden. Sie listen nurStationen und vermeintliche Fachkenntnisse auf. Über die persönlicheEignung sagen sie dagegen nichts aus. Das führt zu einer immer größerwerdenden Anzahl von `Hidden Talents" - also eigentlich geeignetenBewerbern, die aber über klassische Selektionsprozesse nicht mehrerkannt werden. Aber genau das können sich Arbeitgeber vor demHintergrund des Mangels an Fachkräften eigentlich nicht mehrleisten", so Martin Becker, Geschäftsführer von viasto.Bewerberkritik: Empathie und Motivation sollten mehr gewichtetwerdenGenerell kritisieren Kandidaten am derzeitigen konventionellenBewerbungsprozess, dass nicht-fachliche Fähigkeiten, die oft als"Soft-Skills" zu Unrecht abqualifiziert werden, darin zu wenigBeachtung finden. Insgesamt sind 56% aller Studienteilnehmer derMeinung, dass empathische Eigenschaften viel mehr Gewicht habensollten. Vor allem bei jungen Bewerbern zwischen 18 und 29 Jahren istdiese Meinung stark ausgeprägt (60%). Auch die job-spezifischeMotivation (50%) ist aus Sicht der Mehrheit der Bewerber zu wenig imFokus der Arbeitgeber.Selbst wählen Kandidaten potentielle Arbeitgeber zwar primär auchdanach aus, ob ihre fachlichen Kenntnisse zu den Anforderungen einerausgeschriebenen Stelle passen (41%), aber gleich danach prüfen sie,ob sie auch charakterlich zu einem Arbeitgeber passen (31%). Das istihnen sogar wichtiger als die finanziellen Rahmenbedingungen einervakanten Stelle, die für 29% ein wichtiges Entscheidungskriteriumdarstellen.Schlechtes Zeugnis für den Lebenslauf - Video-Interviews zunehmendgefragtWenn Bewerber für den Informationsfluss der einzelnenBewerbungswege Schulnoten verteilen sollen, muss der klassischeLebenslauf um die Versetzung fürchten. Bei der Frage danach, wie gutdieser die Persönlichkeit eines Bewerbers transportiert, schneidet ermit einer Durchschnittsnote von 3,6 extrem schwach ab. Frauenschreiben ihm gar eine 3,8 in das Zeugnis. Zum Vergleich: Daspersönliche Gespräch erhält hier eine 1,7. Junge Bewerber geben indem Kontext vor allem digitalen Lösungen wie dem Video-Interview einegute Note (2,2) - übrigens auch wenn es darum geht, die eigenenFachkenntnisse zu transportieren. Auch hier vergeben 18-29-jährigeBewerber dem Video-Interview eine 2,2, während der klassischeLebenslauf mit seinen tabellarischen Aufzählungen in diesem Kontextnur mit 2,5 bewertet wird.Übrigens: Das Verständnis dafür, dass nur die wenigsten Bewerberzu einem persönlichen Gespräch eingeladen werden hält sich bei denKandidaten in engen Grenzen. 51% haben dafür nämlich in Zeiten desFachkräftemangels kein Verständnis."Unternehmen sind insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels gutberaten, auch dann Bewerbern die Chance zu geben, sich persönlichvorzustellen, wenn sie nach dem ersten Blick in den Lebenslauf nichthundertprozentig zu dem Suchprofil passen. Und zwar nicht nur ausEmployer-Branding Gesichtspunkten, wie unsere Studie eindrucksvollgezeigt hat, sondern auch aus Eigennutz: Häufig finden Arbeitgebernur so die vielen versteckten Talente, die ihnen sonst entgangenwären. Um dies auch ressourcenschonend tun zu können, sindbeispielsweise zeitversetzte Videointerviews geradezuprädestiniert.", so Martin Becker.Über die StudieFür die Bewerber-Studie "Hidden Talents" befragte dasMarktforschungsunternehmen respondi im Auftrag von viasto 845Arbeitnehmer im Alter von 18-69 Jahren, die in den letzten zwölfMonaten einen Bewerbungsprozess durchliefen. Die Teilnehmer verfügenüber einen akademischen Hintergrund und sind in ganz Deutschland zuHause.