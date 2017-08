Lebenshaltungskosten im Deutschland-Vergleich: So viel Gehalt benötigen Sie in einer anderen Stadt (FOTO)

München (ots) -- Interaktiver Städtevergleich zeigt, wie viel Gehalt fürdenselben Lebensstandard in einer anderen Großstadt benötigtwird.- Städteranking offenbart die teuersten und günstigsten Städte inDeutschland.- Günstigste Stadt: Bremerhaven. Hier reicht fast halb so vielGehalt wie in München (der teuersten Stadt im Vergleich).Leben in Deutschland wird immer teurer, die Inflation zieht an undVerbraucherpreise steigen. Innerhalb des Bundesgebietes gibt es dabeidrastische Unterschiede: Vor allem in München, Stuttgart undFrankfurt am Main müssen Verbraucher tiefer in die Tasche greifen.Günstiger lebt es sich dagegen in Bremerhaven, Chemnitz undMagdeburg.Mithilfe des interaktiven Städtevergleichs können Verbraucherherausfinden, wie hoch ihr Gehalt in einer anderen Stadt sein müsste,damit der Anteil der Lebenshaltungskosten (Lebensmittel, Miete,Transport, Sport/Freizeit) gleichbleibt.Teure Spitzenreiter im SüdenHohe Lebenshaltungskosten finden sich vor allem im SüdenDeutschlands: München führt die Liste der teuersten Großstädte mitAbstand an, gefolgt von Stuttgart (44 Prozent und 27,1 ProzentAbweichung vom Mittel). Auf Rang drei landet Frankfurt am Main - hierweichen die Lebenshaltungskosten noch um 24,3 Prozent vom Mittel ab.Top 5: Teuerste Großstädte# Stadt Bundesland Abweichung vom Mittel1 München Bayern +44,0%2 Stuttgart Baden-Württemberg +27,1%3 Frankfurt am Main Hessen +24,3%4 Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg +19,4%5 Heidelberg Baden-Württemberg +17,0%Top 5: Günstigste Großstädte# Stadt Bundesland Abweichung vom Mittel1 Bremerhaven Bremen -22,6%2 Chemnitz Sachsen -21,0%3 Magdeburg Sachsen-Anhalt -17,1%4 Halle (Saale) Sachsen-Anhalt -17,0%5 Paderborn Nordrhein-Westfalen -14,5%Zum interaktiven Städtevergleich von FinanceScout24 (mitStatistiken):https://www.financescout24.de/wissen/studien/lebenshaltungskostenQuellen sowie vollständige Pressemitteilung: http://ots.de/lypxIPressekontakt:Jan-Philipp BuckScout24 Services GmbHDingolfinger Str. 1-1581673 MünchenE-Mail: jan-philipp.buck@financescout24.deTelefon: +49 (0)89 444 56-2350Liana HeinrichScout24 Services GmbHDingolfinger Str. 1-1581673 MünchenE-Mail: liana.heinrich@financescout24.deTelefon: +49 (0)89 444 56-2231Original-Content von: FinanceScout24, übermittelt durch news aktuell