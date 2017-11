"Lebensgefahr trotz Prüfplakette?": "ZDFzoom" über TÜV und Co. (FOTO)

Mainz (ots) -Ist die Hauptuntersuchung noch zeitgemäß für moderne Fahrzeuge undihre elektronischen Sicherheitssysteme? Oder sind in Deutschlandviele unsichere Pkw unterwegs, obwohl ihnen die Plakette erteiltwurde? "ZDFzoom" geht am Mittwoch, 8. November 2017, 22.45 Uhr, derFrage nach: "Lebensgefahr trotz Prüfplakette? Warum TÜV und Co.versagen".Jeder Pkw muss im Schnitt alle zwei Jahre die Hauptuntersuchung(HU) bestehen - den TÜV, wie es im Volksmund heißt. Kritiker meinen,die Hauptuntersuchung sei ein analoger Dinosaurier. Denn wie steht esdabei um die Überprüfung von Antiblockiersystem ABS,Antischleudersystem ESP, Airbags oder den kleinen Helfern wieSpurhalteassistent, automatisches Notbremssystem undAbstandstempomat?Seit 1961 gibt es die Prüfplakette auf dem Nummernschild, dieanzeigt, wann die nächste HU ansteht. Bei dem Sicherheitscheck wirdpenibel geprüft, ob Bremsbeläge noch sicher sind, die Beleuchtungfunktioniert oder tragende Teile durchgerostet sind. Auch dasFahrwerk und die Lenkung werden geprüft. Zudem wird ausgelesen, obdie Fahrzeugelektronik Fehler diagnostiziert und gespeichert hat.Doch inzwischen hat die Digitalisierung des gesamten Fahrzeugs ausmodernen Kfz rollende Computer mit zahlreichen Sensoren, kleinenKameras und Steuergeräten gemacht. Sogenannte Fahrassistenzsystemegreifen immer öfter und automatisiert ins Fahren ein und haben mehrmit Hochleistungsrechnern und Computernetzwerken gemein. Sicherheitdurch die Hauptuntersuchung kann bei diesen modernen Fahrzeugen nurgewährleistet werden, wenn auch die modernen elektronischen Systemeauf ihre sichere Funktion geprüft werden - unabhängig von denKfz-Herstellern und der Pkw-Selbstdiagnose."ZDFzoom"-Autor Joachim Ottmer macht sich auf Spurensuche: Wirdausreichend geprüft? Halten die gesetzlichen Vorschriften mit derEntwicklung in der Automobilbranche Schritt? Sind Prüfgesellschaftenwie TÜV, Dekra, GTÜ, KÜS und Co. tatsächlich in der Lage, auch dieelektronischen Sicherheitseinrichtungen moderner Autos ausreichendauf ihre Funktionen oder auch nur auf ihr bloßes Vorhandensein zuüberprüfen? Um das herauszufinden versucht er mit einem technisch undelektronisch manipulierten Fahrzeug die Hauptuntersuchung zubestehen. Dabei stellt er bei der Qualität der HU erhebliche Mängelfest. Dies betrifft vor allem die tatsächliche Überprüfung modernersicherheitsrelevanter Systeme. Selbst das Fehlen eines Airbags bliebbei der HU unentdeckt. Aber auch Fehler am elektronisch geregeltenABS und ESP oder an Radarsensoren wurden nicht gefunden.https://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFzoomAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell