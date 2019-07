Lebensgefährlicher Sekundenschlaf: ACV und DVR kämpfen mit Video-Aktion gegen unterschätztes Risiko

Köln (ots) -Der Start in den Urlaub beginnt oft mit einer ungewohnt langenAutofahrt. Viele Menschen unterschätzen dabei die Gefahr, durchÜbermüdung die Kontrolle über ihr Fahrzeug zu verlieren. Eine Umfragedes Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) zeigt: Fast die Hälfteder Autofahrer bildet sich ein, sie könnte den sogenanntenSekundenschlaf durch Fahrerfahrung ausgleichen. 43 Prozent derAutofahrer sind überzeugt, den Zeitpunkt des Einschlafens sichervorhersehen zu können. Eine fatale Fehleinschätzung. Richtig istdagegen: Wenn der Schlafdruck im Körper eine bestimmte Schwelleüberschreitet, kann der Mensch dem weder durch Willensstärke,Erfahrung oder vermeintliche Tricks widerstehen. Dann kannschlagartig ein Schlafzustand eintreten, bei dem manchmal sogar dieAugen offenbleiben.Tricks wie Fenster öffnen, laute Musik hören oder Kaffee trinkenhelfen erwiesenermaßen nur kurzzeitig oder gar nicht. Das einzige washilft, ist Schlaf. Schon eine kurze Schlafpause ("Powernapping") amStraßenrand reduziert das Unfallrisiko deutlich. Der ACVAutomobil-Club Verkehr kritisiert, dass viele Auto Fahrende trotzdemzu selten eine Pause machen und Anzeichen von Erschöpfung nichternstnehmen. Pressesprecher Gerrit Reichel: "17 Prozent derAutofahrer und -fahrerinnen bleiben trotz deutlicherErschöpfungserscheinungen wie nachlassender Aufmerksamkeit, häufigemGähnen oder Schwierigkeiten beim Halten der Spur noch am Steuer. Dasist unverantwortlich. Wer übermüdet Auto fährt, handelt fahrlässigund bringt sich und andere in große Gefahr." Müdigkeit wirkt beimAutofahren ähnlich wie Alkohol. Sie beeinträchtigt dasGefahrenbewusstsein und das Reaktionsvermögen. 17 Stunden ohne Schlafverschlechtern das Reaktionsvermögen wie 0,5 Promille Alkohol imBlut. Bei 100 km/h bedeuten schon drei Sekunden Kontrollverlust einenlebensgefährlichen Blindflug über 80 Meter.Um das Thema gerade zur Urlaubszeit ins Bewusstsein zu rücken,starten der ACV und der DVR gemeinsam eine neue Aktion im Rahmenihrer Kampagne gegen Sekundenschlaf. Kern der Aktion sind sechsoriginelle Videos, die von Beginn der Sommerferien an auf den Seitenvon ACV und DVR bei Facebook und Twitter zu sehen sind. Sie zeigenkuriose Situationen mit schlafenden Menschen, zum Beispiel im Café,im Waschsalon oder an einem Laternenpfahl. Die klare Botschaft derVideos: "Schlaf wo du willst. Nur nicht am Steuer."Die Aktion wird unterstützt durch das Bundesministerium fürVerkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sowie von der DeutschenGesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Weitere Informationen zumThema Sekundenschlaf auf www.acv.de und aufwww.dvr.de/vorsicht-sekundenschlaf.Pressekontakt:Gerrit ReichelPressesprecher, reichel@acv.deACV Automobil-Club VerkehrTheodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln,Tel.: 0221 - 91 26 91 58Fax: 0221 - 91 26 91 26Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell