Lebensgefährliche Sepsis / Welthändehygienetag nimmt die dritthäufigste Todesursache der Deutschen ins Visier (FOTO)

Hamburg (ots) -- Jeden Tag sterben in Deutschland 185 Menschen an einerBlutvergiftung- Jede Infektion kann eine Sepsis verursachen - eine bessereHändehygiene kann bis zu einem Drittel aller Infektionen imKrankenhaus vermeiden- HARTMANN macht sich stark für die Infektionsprävention und einebessere Händehygiene in deutschen KlinikenDer alljährlich am 5. Mai stattfindende Internationale Tag derHändehygiene steht 2018 ganz im Zeichen einer Infektion, die allzuhäufig übersehen wird: Der Sepsis. Von hierzulande 280.000 Fällen proJahr stirbt rund jeder vierte Patient: Das sind pro Tag 185 Menschen.Damit ist die Blutvergiftung eine der häufigsten Todesursachen undrangiert auf Platz drei - sogar noch vor dem Herzinfarkt. Ausgelöstwird die lebensgefährliche Erkrankung durch eine Infektion mitKrankheitserregern. Ein wichtiger Hebel für die Vorbeugung vonBlutvergiftungen ist daher die Prävention der zugrundeliegendenInfektion selbst - beispielsweise durch eine konsequente Händehygiene- die wichtigste Einzelmaßnahme zur Unterbrechung vonInfektionsketten.(Krankenhaus-)Infektion außer KontrollePrinzipiell kann jede Infektion eine Sepsis auslösen: Vomursprünglichen Infektionsherd gelangen die Erreger ins Blut undwerden über die Blutbahn zu sämtlichen Organen transportiert. Diedarauf folgende Immun-Reaktion des Körpers kann innerhalb wenigerStunden zu langfristigen Organ- und Nervenschäden oder sogar zum Todführen. Zu den häufigsten Auslösern gehören Lungen- undHarnwegsentzündungen - Infektionen, die auch auf der Liste derKrankenhausinfektionen weit oben rangieren. Einer aktuellen Erhebungzufolge stiegen die Fallzahlen der Sepsis zwischen 2007 und 2013 indeutschen Kliniken jährlich um durchschnittlich rund 6 %. In diesemZeitraum nahm auch der Anteil der schweren Verläufe merkbar von 27auf 41 % zu.Infektionen vermeiden - Sepsis vorbeugenEin großer Teil dieser Erkrankungen ist vermeidbar, sagt dieWeltgesundheitsorganisation (WHO) - beispielsweise durch eine bessereHändehygiene. Denn: Rund einem Drittel aller Krankenhausinfektionen,die sich zu einer Sepsis entwickeln könnten, ließe sich durch einebessere Händehygiene vorbeugen. Doch die Händehygiene kommt imklinischen Alltag häufig immer noch zu kurz.Dr. Henning Mallwitz, Hygiene-Experte und Director Research &Development der BODE Chemie GmbH, Tochter der PAUL HARTMANN AGverweist auf zwei zentrale Ansatzpunkte, die die praktische Umsetzungder Händehygiene im Krankenhaus fördern können. "Um die ohnehinüberlasteten Mitarbeiter bei der Händehygiene zu unterstützen,braucht es zum einen ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel, dasgut hautverträglich ist - denn eine hohe Akzeptanz ist grundlegendfür die Anwendung" erklärt Mallwitz. "Zum anderen können konkreteHilfestellungen die praktische Umsetzung unterstützen: Zum BeispielAbläufe, die den Mitarbeiter Schritt für Schritt durch eine Tätigkeitführen und dabei an die hygienisch relevanten Tätigkeiten wie eineHändedesinfektion erinnern."Für zahlreiche wichtige ärztliche und pflegerische Tätigkeiten hatHARTMANN mit seinem wissenschaftlichen Kompetenzzentrum, dem BODESCIENCE CENTER, bereits optimierte Arbeitsabläufe entwickelt -beispielsweise für das Legen eines peripheren Venenkatheters (PVK).Im klinischen Test zeigte sich hierbei ein nachweisbar positiverEffekt von bis zu +45 % auf die Händehygiene.Das BODE SCIENCE CENTERDas BODE SCIENCE CENTER, wissenschaftliches Kompetenzzentrum derPAUL HARTMANN AG, Heidenheim, mit Sitz in Hamburg, beschäftigt sichseit 2011 mit aktuellen Fragen rund um Hygiene undInfektionsprävention. Im Fokus stehen dabei wissenschaftlichfundierte Lösungen für einen besseren Schutz von Patienten,Gesundheitsmitarbeitern und Verbrauchern.