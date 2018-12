Lebensgefährdender Anschlag auf AfD-Landtagsabgeordneten Stefan Räpple

Stuttgart (ots) - "Klare Worte der Verurteilung deslebensgefährdenden Anschlages auf den Landtagsabgeordneten StefanRäpple" fordert der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, LarsPatrick Berg, von den anderen Landtagsfraktionen. Linke Gewalt dürfenicht länger verharmlost werden. Dies komme einer stillschweigendenBejahung gleich.Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung durchLinksextremistenMehrere hundert Polizeibeamte waren am Samstag zum Schutz einervon Stefan Räpple MdL angemeldeten Demonstration gegen denumstrittenen Migrationspakt im Einsatz. Grund genug fürLinksextremisten, friedliche Demonstrationsteilnehmer zu jagen. Dabeigab es mehrere Opfer. Eine Polizeibeamtin erlitt ein Knalltraumadurch einen Böller, zwei weitere Polizeibeamte wurden durchPfefferspray verletzt. Trauriger Höhepunkt der Eskalation linkerGewalt war der Wurf einer massiven Holzbank auf das fahrende Auto mitStefan Räpple. Der Sachschaden beträgt zwischen 3000 und 5000 Euro.Räpple und sein Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Lars PatrickBerg stellt hierzu fest: "Wer das Demonstrationsrecht so mit Füßentritt, wie es diese Gewalttäter tun, der lehnt ganz offen unserefreiheitlich-demokratische Grundordnung aus seinem tiefsten Innerenab. Wer dabei auch vor Tötungsversuchen nicht zurückschreckt, mussunerbittlich die Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen. Icherwarte von Minister Strobl, den Vorfall zur Chefsache zu machen!"Grundrechte gelten für alle - ohne AusnahmeAuch wenn Lars Patrick Berg oftmals Stil, Umgangsform undAusdrucksweise von Stefan Räpple ablehne, müsse dennoch derRechtsstaat und müssten die Grundrechte ohne Ansicht der Person füralle gelten. "Für viele Linksextremisten gilt die Menschenwürde,gelten Grundrechte und Demokratie allenfalls für Gleichgesinnte,nicht aber für Andersdenkende. Das ist eine katastrophale Entwicklungin unserem Land. Und die Landesregierung schaut tatenlos zu", soBerg. Im Namen der AfD-Fraktion kündigt er an, den Sachverhalt imInnenausschuss per Berichtsantrag aufarbeiten zu wollen.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell