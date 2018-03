Lebenserwartung für Jungen und Mädchen steigt weiter an

Wiesbaden (ots) - Die Lebenserwartung in Deutschland ist erneutangestiegen: Sie beträgt nach der auf die aktuellenSterblichkeitsverhältnisse bezogenen Sterbetafel 2014/2016 fürneugeborene Jungen 78 Jahre und 4 Monate und für neugeborene Mädchen83 Jahre und 2 Monate. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)weiter mitteilt, erhöhte sich die Lebenserwartung im Vergleich zurvorherigen Sterbetafel 2013/2015 für neugeborene Jungen und Mädchenum jeweils etwa 2 Monate.Auch für ältere Menschen hat die Lebenserwartung weiterzugenommen. Nach der Sterbetafel 2014/2016 beläuft sich zum Beispieldie sogenannte fernere Lebenserwartung von 65-jährigen Männernmittlerweile auf 17 Jahre und 10 Monate. Für 65-jährige Frauenergeben sich statistisch 21 weitere Lebensjahre. Im Vergleich zurvorherigen Sterbetafel 2013/2015 hat die fernere Lebenserwartung indiesem Alter damit bei den Männern um 2 Monate und bei den Frauen um1 Monat zugenommen.Auf der Ebene der einzelnen Bundesländer weist Baden-Württembergbei beiden Geschlechtern die höchste Lebenserwartung Neugeborenerauf: Für Jungen beträgt sie hier 79 Jahre und 6 Monate, für Mädchen84 Jahre. Die niedrigsten Werte weisen mit 76 Jahren und 4 MonatenJungen in Sachsen-Anhalt und mit 82 Jahren und 3 Monaten Mädchen imSaarland auf.Methodische HinweiseDie aktuellen Sterbetafeln des Statistischen Bundesamtes sindsogenannte Periodensterbetafeln. Sie basieren auf Daten zu denGestorbenen und der Bevölkerung nach Einzelaltersjahren imBetrachtungszeitraum. Es handelt sich hierbei um eine Momentaufnahmeder Sterblichkeitsverhältnisse der gesamten Bevölkerung für denjeweiligen Zeitraum. Die Lebenserwartung bei Geburt gibt an, wielange Neugeborene den aktuellen Überlebensverhältnissen entsprechenddurchschnittlich leben würden. Eine Prognose der zukünftigenEntwicklung der Lebenserwartung ist hierbei nicht eingeschlossen.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Dr. Felix zur Nieden Telefon: +49 (0) 611 / 75 23 52www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell