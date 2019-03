Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Sonne und Wärme das ganze Jahr: Immer mehr deutsche Rentnerträumen vom Umzug nach Thailand. Die ZDF-"37°"-Dokumentation "Renteunter Palmen - Thailand und die Suche nach dem Glück" begleitet amDienstag, 2. April 2019, 22.15 Uhr (ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek),vier Rentner, die diesen Schritt gewagt haben oder gerade ihre Kofferpacken. Welche Vorteile hat das Leben in Thailand? Wie kommenDeutsche im Alter dort zurecht? Und welche Probleme kann es in derFerne geben? Davon erzählen Norbert, Marianne, Christa und Wolfgangin dem Film von Autorin Jule Sommer.Wenn es nach Norbert (68) ginge, würden er und seine Frau längstin Thailand leben, doch Marianne (68) hat Bedenken: "Im Sommer machtmir die starke Hitze zu schaffen. Der Verkehr und die Infrastruktursind chaotisch. Und es liegt viel Müll herum." Außerdem leben ihreKinder und Enkel in Deutschland. Also wohnen sie erstmal nur für zweiMonate zur Probe in einer Altenresidenz in Hua Hin am Westufer desGolfs von Thailand. Wie werden sie sich entscheiden?"Mir geht es hier fantastisch. Mir tut nichts mehr weh. Ich habekein Rheuma mehr", schwärmt Christa (74) von der Wärme in ihrerWahlheimat Thailand. Als ihr Mann im Oktober 2010 überraschend starb,beschloss sie, möglichst weit weg zu ziehen - und hat ihr Paradiesgefunden. Um ihren Alltag zu bewältigen, fürs Autofahren und für denFall, dass sie pflegebedürftig wird, bezahlt sie eine jungeThailänderin, die an sechs Tagen in der Woche bei ihr ist. Lek istihre engste Vertraute. Und sie ist erfahren in der Pflege. "Ichbleibe bei Christa bis zum Ende", verspricht Lek. Doch es soll allesanders kommen.In Thailand, da ist sich Wolfgang ganz sicher, hat er wiederzurück zum Glück gefunden. Vor zehn Jahren noch Polizist inDeutschland, musste er aufgrund von Gesundheitsproblemen frühzeitigin Rente gehen. Er wanderte nach Thailand aus, wo die Ganzjahressonneentscheidend für sein Wohlbefinden sorgt. Doch er muss jeden Monatakribisch seine Finanzen im Blick halten. "Ich lebe von rund 900 Euroim Monat", sagt der 55-Jährige. "In Deutschland müsste ich zur Tafelgehen. Hier in Thailand kann ich gut leben, wenn ich nicht über dieStränge schlage." Auch für den Pflegefall sorgt Wolfgang jetzt schonvor, denn er will keinesfalls zurück nach Deutschland. "Ich will hierbleiben bis zum Schluss, und meine Asche soll im Meer verstreutwerden."Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37grad"37°" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/37-gradDie Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben.Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/Lai/"37°" bei Facebook: https://facebook.com/ZDF37Gradhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell