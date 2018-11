Den Lebensabend im Ausland verbringen: Das sollten Rentner wissen

Berlin (ots) - Den wohlverdienten Ruhestand im Ausland verbringenund von mehr Sonnenstunden und günstigeren Preisen profitieren - einTraum vieler Deutscher. Für deutsche Staatsangehörige wurden 2017laut der Deutschen Rentenversicherung 238.117 Renten ins Auslandgezahlt. Doch wer seine Rente im Ausland bezieht, muss bei Steuernund Versicherungen einiges beachten. Der gemeinnützigeVerbraucher-Ratgeber Finanztip hat deshalb die wichtigsten Tippszusammengestellt.Wer länger als sechs Monate im Jahr im Ausland lebt, gilt alsbeschränkt steuerpflichtig und hat dann kein Recht auf denGrundfreibetrag: "Das steuerpflichtige Einkommen und daher auch dieRente, werden ab dem ersten Euro versteuert", erklärt Udo Reuß,Steuerexperte bei Finanztip. Auch zahlreiche weitere Vergünstigungenentfallen: "Ehegattensplitting, außergewöhnliche Belastungen wieKrankheitskosten und Freibeträge für Kinder werden nicht mehrangerechnet. Das treibt die Steuerlast stark in die Höhe."Mit einem Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht die SteuerlastsenkenDoch wer mindestens 90 Prozent seines Gesamteinkommens ausDeutschland bezieht und dieses auch hier versteuern muss, für denkann es einen Trick geben: "Stellen Sie beim Finanzamt einen Antragauf unbeschränkte Steuerpflicht", empfiehlt Reuß. Bei einem Umzugetwa nach Österreich, Spanien oder Polen wird die gesetzliche Rentegrundsätzlich in Deutschland besteuert. Hier kann sich der Antrag aufunbeschränkte Steuerpflicht lohnen. Reuß erklärt: "Legen Sie dafüreinen Nachweis ausländischer Einkünfte von den Behörden im Auslandbei. Für den Umzug in einen EU-Staat benötigen Sie zum Beispiel dieBescheinigung EU/EWR, die es in verschiedenen Sprachversionen gibt."Ob die Rente in Deutschland oder im neuen Wohnland zu versteuernist, legt das jeweilige Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) fest. EineÜbersicht aller Länder, mit denen ein DBA besteht, gibt es auf derWebsite des Bundesfinanzministeriums.Die Behörde rechtzeitig informierenUm Renten auszuzahlen, benötigt die Deutsche Rentenversicherunglediglich Adresse, Kontaktdaten und die Bankverbindung. "Teilen Sieder Behörde und der Krankenkasse den Wechsel des Wohnortes mindestensdrei Monate im Voraus mit", rät Reuß. "Verlangt die Behörde eineLebensbescheinigung, senden Sie diese schnellstmöglich ausgefülltzurück, sonst kann es zu Unterbrechungen der Rentenzahlungen kommen!"Vor dem Auslandsaufenthalt sollten Rentner sich beraten lassenDas Finanzamt Neubrandenburg ist zuständig für Rentenempfänger imAusland. Auf deren Website finden Verbraucher die erwähnten Formulareund zahlreiche Informationen. Doch Reuß rät davon ab, sich allein aufdie Online-Informationen zu verlassen: "Wie fast immer im Steuerrechtsind die Fälle sehr individuell. Vor dem geplanten Aufenthalt rateich daher jedem, die Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherungaufzusuchen oder sich mit dem Rentenversicherungsträger in Verbindungzu setzen." Bestehen weitere steuerpflichtige Einkünfte, wie etwaEinnahmen durch Vermietung, ist das Heimat-Finanzamt zuständig.Gut zu wissen: Wer seinen Wohnsitz dauerhaft ins Ausland verlegt,ist in der Regel nicht über die gesetzliche Kranken- undPflegeversicherung der Rentner versichert. Rentner sollten sich vordem Auslandsaufenthalt daher unbedingt bei der DeutschenVerbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland beraten lassen. 