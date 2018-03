Unterföhring (ots) -- Die fünf Episoden der ersten Staffel ab 15. Mai um 20.15 Uhr nurauf Sky 1- Sky Original Production in Zusammenarbeit mit Showtime- Emmy® Gewinner Benedict Cumberbatch ("The Imitation Game","Sherlock") brilliert in der Titelrolle- Basierend auf der fünfteiligen "Melrose"-Romanreihe von EdwardSt Aubyn- Auch flexibel abrufbar auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go29. März 2018 - Basierend auf der gefeierten und größtenteilsautobiografischen Romanreihe von Edward St Aubyn thematisiert dieneue Dramaserie "Patrick Melrose" den erschütternden, abergleichzeitig auch urkomischen Lebensweg des gleichnamigenAristokraten, gespielt vom Emmy® Gewinner Benedict Cumberbatch, ("TheImitation Game", "Sherlock"). Ab 15. Mai immer dienstags um 20.15 Uhrauf Sky 1 ist die Reise des ironischen Protagonisten durch sein Lebenzwischen Alkohol- und Partyexzessen zu sehen: vom Südfrankreich der60er-Jahre, über das New York der 80er bis hin zum Großbritannien derfrühen 2000er.Jede Episode der von Showtime und Sky koproduzierten Dramaseriebasiert auf einem der fünf Romanen von St Aubyn. Federführend bei derSerienadaption war dabei Autor David Nicholls ("Am grünen Rand derWelt", "Zwei an einem Tag"). Unterstützt wurde er von RegisseurEdward Berger ("Deutschland 83", "Jack") sowie von einerhochkarätigen Besetzung: Hugo Weaving ("The Matrix Trilogy"),Jennifer Jason Leigh ("The Hateful Eight"), Anna Madeley ("TheCrown"), Blythe Danner ("Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich"),Allison Williams ("Girls"), Pip Torrens ("The Crown"), Jessica Raine("Ruf des Lebens"), Prasanna Puwanarajah ("Doctor Foster"), HollidayGrainger ("Strike"), Indira Varma ("Game of Thrones") und Celia Imrie("Bridget Jones' Baby").Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment beiSky: "Die packende und gleichzeitig urkomische Atmosphäre von'Patrick Melrose' begeistert nach der erfolgreichen Buchreihe nunauch als Sky Original. Die tragische Rolle des jungen Patrick undsein Heranwachsen in der englischen Oberklasse wird faszinierendbitter, ironisch und mit jeder Menge britischem Humor erzählt.Benedict Cumberbatch brilliert dabei als Hauptfigur mit Hang zumExzess und scharfzüngiger Wortwahl, der deutsche Regisseur EdwardBerger beweist sein Geschick für Timing und Personenführung. Nichtnur für Fans des britischen Humors absolut sehenswert."Über "Patrick Melrose" (1. Staffel):Die Sky Original Production erzählt von Melrose' schwerer Kindheitund dem Missbrauch durch seinen Vater, von daraus resultierendenAlkohol- und Drogenexzessen als Erwachsener sowie von seinemausufernden Leben als Playboy. Die "Patrick Melrose"-Saga rund um dasErwachsenwerden eines begabten und sensiblen Jungen, nimmt dabeinicht nur den Adel auf die Schippe, sondern verbindet eingesellschaftskritisches Thema mit jeder Menge britischem Humor.Facts:Originaltitel: Patrick Melrose, Dramaserie, fünf Episoden, je ca.45 Minuten, GB 2018. Von: David Nicholls und Edward Berger. MitBenedict Cumberbatch, Hugo Weaving, Jennifer Jason Leigh, AnnaMadeley, Blythe Danner, Allison Williams, Pip Torrens, Jessica Raine,Prasanna Puwanarajah, Holliday Grainger, Indira Varma und CeliaImrie.Ausstrahlungstermine:Ab 15. Mai immer dienstags um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 sowieauf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket verfügbar.Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreicheine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusivenShowformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohlaus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigeninternationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTVsteht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kundenzur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paketerhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go undSky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).Pressekontakt:Stephanie SchlayerConsumer CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandInstagram: SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell