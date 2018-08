Leben und lieben in Indien - Zwei neue Dokus in 3sat (FOTO)

Mainz (ots) -Mittwoch, 8. August 2018, ab 20.15 UhrErstausstrahlung3sat taucht am Mittwoch, 8. August 2018, ab 20.15 Uhr mit zweiDokumentationen in Gesellschaft und Kultur Indiens ein und stellt dieneuen Superreichen des Landes und das Liebesleben in Indien vor:"Indiens Superreiche - Zwischen Elend und Luxus" und "Liebe und Sexin Indien".In der Rangliste der Länder mit den meisten Milliardären stehtIndien mittlerweile auf Platz drei hinter den USA und China. DieSuperreichen auf dem Subkontinent gelten als "die neuenMaharadschas". Einige von ihnen sind bekannt wie Popstars und werdenauch wie solche verehrt. Ihre Social-Media-Accounts haben MillionenFollower - und das in einem Land, in dem mehr als die Hälfte derBevölkerung unter der Armutsgrenze lebt, keinen Stromanschluss undkein frisches Wasser hat. 3sat zeigt die Dokumentation "IndiensSuperreiche - Zwischen Elend und Luxus" am Mittwoch, 8. August, 20.15Uhr. Die Dokumentation von Olivier Le Hallard ist das Ergebnis einersechsmonatigen Recherche und begleitet millionenschwere Menschen inihrem Alltag.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, zeigt die 3sat-Dokumentation "Liebeund Sex in Indien" (Erstausstrahlung) von Sarah Fournier, wieheutzutage dort Liebesleben aussieht. Zwar entstand vor fast 2000Jahren in Indien das Kamasutra, und die Liebesfilme Bollywoods habenweltweit Fans, wer aber glaubt, Liebe und Sex gehörten in Indien zumöffentlichen Leben, der irrt: Ein Kuss in der Öffentlichkeit oder dasReden über Sex werden als obszön empfunden, neun von zehn Ehen werdenarrangiert und hängen insbesondere von der Kastenzugehörigkeit ab.Und das obwohl das Kastenwesen offiziell vor 70 Jahren abgeschafftwurde. Doch zumindest in den boomenden Großstädten, in denen auchFrauen lukrative Arbeitsplätze erobern, gibt es bei den jungenInderinnen und Indern zarte Ansätze, an diesen Traditionen zurütteln.Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/Pzj/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/indienssuperreiche undhttps://presseportal.zdf.de/presse/liebeinindien3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell