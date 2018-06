Leben retten im toten Winkel: Über 137.000 fordern Abbiege-Assistenten / Video einer Überlebenden (VIDEO)

Verden / Aller (ots) -Im Vorfeld des Tages der Verkehrssicherheit am 16. Juni macht dieBürgerbewegung Campact auf die tödliche Gefahr im toten Winkelaufmerksam. Beim Abbiegen kommen jedes Jahr Fußgänger und Radfahrerzu Tode, weil große LKW sie im toten Winkel nicht sehen können.Gerade gestern starb ein Achtjähriger in Berlin bei einemAbbiege-Unfall. Janine Schulz aus Bremen wurde auch von einemabbiegenden LKW überrollt. "Ich habe gerade so überlebt. Die meisten,die solche Unfälle erleben, können keine Petition mehr starten", sagtdie Erzieherin in einer aktuellen Video-Botschaft.Schon über 137.000 Menschen fordern jetzt Verkehrsminister AndreasScheuer (CSU) zum Handeln auf. Sie unterstützen Janine SchulzesAppell auf WeAct, der Petitionsplattform von Campact, für dieEinführung von Abbiege-Assistenten.Automatische Abbiege-Assistenten warnen LKW-Fahrerinnen und-fahrer beim Abbiegen akustisch vor Objekten im toten Winkel undkönnen Notbremsungen einleiten. Zuverlässige Anlagen kosten etwa1.500 Euro. Sie würden Unfälle, wie ihn Janine Schulz erlebt hat,vermeiden. Als sie die Straße überquerte, stoppte der LKW nicht,sondern fuhr über Beine und Hüfte. Zwei Wochen künstliches Koma, 20Operationen und ein Jahr Krankenhausaufenthalt waren die Folge.Schmerzen hat sie immer noch. "Ich fordere Minister Scheuerpersönlich auf, den Abbiege-Assistenten zur Pflicht zu machen", sagtSchulz und spricht damit für die über 137.000 Unterzeichnerinnen undUnterzeichner - unter ihnen auch viele weitere Betroffene.Doch aus dem CSU-Ministerium ist dazu nichts zu hören. Obwohlmehrfach angefragt, gibt es für die Übergabe der WeAct-Petition nochkeinen Termin. Der Tag der Verkehrssicherheit am Samstag wäre einguter Anlass gewesen.Der Bundesrat, die Länderkammer, hat vorgelegt. Gerade letzteWoche hat er die Bundesregierung aufgefordert, sich auf EU- undinternationaler Ebene dafür einzusetzen, dass Abbiege-Assistentensowohl in den Typengenehmigungs-Vorschriften für Lkw ab 7,5 Tonnenals auch über Nachrüstpflichten vorgeschrieben werden. Auch imKoalitionsvertrag hat die Bundesregierung eineAbbiege-Assistenten-Pflicht vereinbart.Achtung Redaktionen:Das Video: https://youtu.be/yi1qCOxJB9sDie Petition: http://ots.de/2xGpVaAktion des VCD am Samstag: #StopptDenStraßentodWeAct ist die Petitionsplattform von Campact, auf der Bürgerinnenund Bürger eigene Online-Appelle starten können. Campact ist eineBürgerbewegung, mit der 1,9 Millionen Menschen für progressivePolitik streiten.Pressekontakt:Svenja Koch, Pressesprecherin Campactpresse@campact.de, Tel.: 04231 957 590 (auch mobil)Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell