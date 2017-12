Leben retten statt Böller ballern

Köln (ots) - Eine traurige Statistik: 44 Prozent der bestelltenRegistrierungssets werden nicht zurück an die DKMS geschickt.Das kostet nicht nur viel Geld, sondern vielleicht auchMenschenleben. Dabei dauern das Ausfüllen der Einverständniserklärungund der Abstrich mit den Wattestäbchen keine zehn Minuten.Durchschnittlich 37 Euro investiert der Bundesbürger jährlich inFeuerwerkskörper. Lebensretter zu werden, kostet jedoch nur 35 Euro,denn so viel kostet eine Registrierung als Stammzellspender bei derDKMS, die sich dem Kampf gegen den Blutkrebs verpflichtet hat.Lesen Sie unseren Meinungsartikel dazu in unserem Insights Blog:https://dkms-insights.de/2017/12/28/letzte-gute-tatZudem machen wir passend zum Jahreswechsel auf unsereInfluencer-Initiative "Dein Feuerwerk fürs Leben - Deine letzte guteTat 2017" aufmerksam, damit uns hoffentlich noch mehr Menschenunterstützen: mit einer Registrierung oder Geldspende.Weitere Informationen sowie aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zurlebenswichtigen Arbeit im Kampf gegen Blutkrebs finden Sie in unseremDKMS Media Center. https://mediacenter.dkms.de/Folgen Sie uns auf Twitter:https://www.twitter.com/dkmsinsights_de und besuchen Sie unseren Bloghttps://www.dkms-insights.de.Weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie hier:www.dkms.dePressekontakt:Abteilung Kommunikation0221-9405823311presse@dkms.deOriginal-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell