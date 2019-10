Leben retten ohne Angst (FOTO)

Köln (ots) -Zu viele Deutsche wissen zu wenig über Erste-Hilfe-Maßnahmen.Hinzu kommt die Angst, etwas falsch zu machen. Der letzteErste-Hilfe-Kurs liegt oft mehr als 10 Jahre zurück. Und dannkursiert jede Menge gefährliches Halbwissen in den Köpfen derpotentiellen Ersthelfer. Die Berufsgenossenschaft Energie TextilElektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) klärt über sechs großeErste-Hilfe-Mythen auf.Der häufigste Irrglaube ist: Besser nichts tun, als etwas falschmachen. Das ist nicht nur unterlassene Hilfeleistung, sondern auchnoch strafbar. Jeder Mensch ist verpflichtet, Verletzten nach seinenMöglichkeiten zu helfen oder zumindest unmittelbar Hilfe zu holen.Ein weiterer Mythos: Angeblich müssen bei einem Notruf alle fünfW-Fragen abgearbeitet werden. Das stimmt nur eingeschränkt. Amwichtigsten sind das "Wo" und das "Was", die weitere Gesprächsführungkann man den Profis überlassen und auf deren Fragen antworten.Niemals sollte man selbstständig das Telefonat beenden.Auch wer meint, als erstes müsse er den Puls prüfen, der irrt.Ausschlaggebend ist zunächst, ob der Betroffene bei Bewusstsein ist.Man sollte die Person daher ansprechen oder an den Schultern rütteln.Am zweitwichtigsten ist es, die Atmung zu überprüfen. Fehlt diese,ist eine Herzdruckmassage dringend angezeigt. Da hilft die stabileSeitenlage schlichtweg nichts. Sie ist nicht das Allheilmittel, wieviele fälschlicherweise denken. Zu den dringlichen Maßnahmen in derNotfallversorgung gehört, ein allmähliches Versagen der Atmung zuerkennen und sofort mit der Herzdruckmassage zu beginnen. D.h. wereinen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, benötigt sofort eineHerzdruckmassage!Doch wie werden die Hände für eine Herzdruckmassage richtigpositioniert? Die Hauptsache ist, dass es losgeht. Wer es ganzkorrekt machen möchte, legt im Idealfall den Handballen auf dieBrustmitte - also das Brustbein - und drückt pro Minute mit beidenHänden senkrecht 100 bis 120 Mal fest zu. Beim Rhythmus bietet deraltbekannte Bee Gees-Song "Staying Alive" eine gute Orientierung.Also: Sofort starten und solange weitermachen, bis Hilfe eintrifft.Die letzte Halbwahrheit besagt, man beatme heutzutage gar nichtmehr. Genau das stimmt so nicht. Eine reine Druckmassage ist dasMinimum bei einer Wiederbelebung. Verbunden mit einer Beatmung istsie sozusagen auf Bundesliga-Niveau. Ist ein externer Defillbrillator(AED) vorhanden, ist das ein Idealfall und die Wiederbelebung kannquasi auf dem Level der Champions League erfolgen. Ohne technischeHilfsmittel ist es ideal, 30 Mal zu drücken, die Nase der Personzuzuhalten und zweimal gleichmäßig Luft in den Mund zu blasen.Der komplette Artikel zum Thema Erste Hilfe ist in der Ausgabe vonimpuls 04/2019, der Zeitschrift der Berufsgenossenschaft EnergieTextil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) unter www.bgetem.denachzulesen. Weitere, umfassende Informationen zu sehr vielenAspekten der Ersten Hilfe finden sich zusammengefasst auf derWebseite der BG ETEM unter www.bgetem.de und der Eingabe des Webcodes13680378.Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund 4Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmertsich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in denMitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmenübernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten undstellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuell