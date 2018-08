Mainz (ots) -Montag, 13. August 2018, 22.25 UhrErstausstrahlungMit einem zum Seenotrettungsschiff umgebauten Fischkutter namens"Iuventa" begann ihre Mission: Von Frühjahr 2016 bis zurBeschlagnahmung des Schiffes durch die italienischen Behörden 2017war die Nichtregierungsorganisation "Jugend Rettet" im Mittelmeerunterwegs, um Menschenleben zu retten. Filmemacher Michele Cinque hatdas Besatzungsteam bei seinen Einsätzen begleitet. 3sat zeigt"Iuventa" (Italien/Deutschland 2018) am Montag, 13. August 2018, um22.25 Uhr, in seiner "Dokumentarfilmzeit" in Erstausstrahlung.Die in Berlin ansässige Nichtregierungsorganisation "JugendRettet" führte seit Frühjahr 2016 mit ihrem durch Spendengelderfinanzierten Schiff "Iuventa" Rettungsaktionen im Mittelmeer durch.Im August 2017 - nach ungefähr 14.000 Geretteten - wurde der Vereinverdächtigt, mit Schleusern zusammenzuarbeiten, und das Schiff vonden italienischen Behörden festgesetzt. Die Besatzungsmitgliederweisen die Vorwürfe zurück. Eine Anklage ist bis heute nicht erfolgt.Filmemacher Michele Cinque hatte bis zur Konfiszierung des Schiffs2017 mehrere Einsätze mit der Kamera beobachtet und einzelneTeammitglieder vorher und nachher in Berlin, auf Lampedusa und aufMalta begleitet. Aus dem umfangreichen Material entstand seinDokumentarfilm über junge engagierte Menschen: Aus Empörung über dasSchicksal von Flüchtlingen unterbrechen sie ihr gewohntes Leben, umsich einer Aufgabe zu widmen, die ihrer Meinung nach von deneuropäischen Regierungen nicht wahrgenommen wird. Der Film entstandals Koproduktion von Lazy Film Production, Sunday Filmproduktion,Bright Frames, Rai Cinema und ZDF/3sat.Bereits im Juni wurde die ZDF/3sat-Koproduktion auf dem BiografilmFestival in Bologna mit dem "Guerilla Staff Award" ausgezeichnet.Die Auszeichnung erhielt der Film als "most loved film", außerdemsprachen ihm die Jurys zweier Festivalsektionen jeweils eine lobendeErwähnung zu. Die Jury des Ucca-Awards begründete ihre lobendeErwähnung mit der starken Botschaft des Films, die lehre, wie neueGenerationen mit Mut und Verantwortung handeln könnten, um sich einerder größten Herausforderungen der Zeitgeschichte zu stellen.Den Film im 3sat-Pressetreff: https://ly.zdf.de/ts/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell