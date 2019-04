Leben retten, Klima schützen: Breites Bündnis fordert generelles Tempolimit auf Autobahnen

--------------------------------------------------------------mehr Informationenhttp://ots.de/0mqmLW--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Keine andere Verkehrsmaßnahme kann so schnell,günstig und sozial verträglich Millionen Tonnen klimaschädlicherTreibhausgasemissionen einsparen - Rund 70 Prozent der Autobahnen inDeutschland sind frei für gefährliche Raserei - 2018 starben 424Menschen auf Autobahnen und 1866 auf Landstraßen - Koalitionsparteienscheitern gleich zwei Mal: Weder wird das Klimaschutzziel 2020erreicht, noch das Ziel, bis 2020 die Zahl der Verkehrstoten um 40Prozent zu senken - Sichereres Verkehrssystem lässt sich nur mitTempolimit erreichen - Klimakabinett muss Tempolimit als Bestandteildes Klimaschutzgesetzes beschließenEin breites Bündnis, bestehend aus der Gewerkschaft der Polizei inNordrhein-Westfalen, der Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland (VOD),dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), demökologischen Verkehrsclub VCD, Greenpeace sowie der DeutschenUmwelthilfe (DUH), hat heute in Berlin die kurzfristige Einführungeines generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen gefordert.Deutschland ist das einzige Industrieland weltweit ohne eingenerelles Tempolimit. Obwohl die Maßnahme einen wesentlichen Beitragzum Erreichen der Klimaschutzziele für 2020 und 2030 leisten kann underwiesenermaßen Menschenleben rettet, verweigert die Bundesregierungvehement die Einführung eines Tempolimits. "Es gibt keinen triftigenGrund, der gegen ein generelles Tempolimit spricht. DieBundesregierung ist laut Grundgesetz zum Schutz des Lebens und desKlimas als natürliche Lebensgrundlage verpflichtet. Nicht zu handelnund das offensichtliche Potential eines generellen Tempolimitsungenutzt zu lassen, ist fahrlässig und widerspricht dem gesundenMenschenverstand", so die Bündnispartner.Nach Einschätzung der DUH können mit einem Tempolimit von 120 km/hauf Autobahnen sowie 80 km/h auf Landstraßen bis zu fünf MillionenTonnen CO2 jährlich eingespart werden. Die Maßnahme kann kurzfristig,günstig und sozial verträglich die Klimaschutzlücke bis 2020verringern. "Wir brauchen keine neuen Pläne, keine weiterenUntersuchungen und schon gar keine neuen Kommissionen. Was wirbrauchen sind endlich klare Entscheidungen für den Klimaschutz. DieMehrheit der Bürger steht hinter einem Tempolimit, hunderttausendeSchüler verlangen von der Regierung wirksame Klimaschutzmaßnahmen -und zwar jetzt! Frau Merkel - handeln Sie! Nehmen Sie dieseForderungen ernst. Schützen Sie Klima und Leben. Straßen sind keineRennstrecken," so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.Eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen aus 2017 zeigt:70,4 Prozent der Autobahnen in Deutschland sind ohne jeglichesTempolimit und geben der gefährlichen Raserei einen Freifahrtschein.Ein Tempolimit rettet Leben, verbessert den Verkehrsfluss, sorgt füreine stressfreiere Fahrt und schützt die Einsatzkräfte von Polizeiund Rettungsdiensten.Dazu Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft derPolizei in Nordrhein-Westfalen: "Deutschland verliert bei derVerkehrssicherheit den Anschluss an die europäische Spitzengruppe.Rund 300 Menschen sterben jedes Jahr bei Unfällen aufAutobahnabschnitten ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Mit einemTempolimit von 130 km/h auf Autobahnen könnten wir viele Menschenretten und Schwerverletzte verhindern. Eine Höchstgeschwindigkeit isteinfach einzuführen und wirkt sofort."Von dem eigens gesteckten Ziel, bis 2020 die Zahl der imStraßenverkehr Getöteten im Vergleich zu 2010 um 40 Prozent zureduzieren, ist die Bundesregierung weit entfernt. Der Rückgang liegtfür 2017 bei nur 13 Prozent, müsste nach sieben Jahren allerdingsbereits bei 28 Prozent liegen, so der VOD. Nach Angaben desStatistischen Bundesamtes ist im Jahr 2018 sogar mit einem Anstiegder Zahl der Verkehrstoten von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurechnen. Auch vor dem Hintergrund der im Koalitionsvertragvereinbarten "Vision Zero", die mittelfristig die Zahl derVerkehrstoten auf null senken soll, ist ein Tempolimit zwingendnotwendig.Kerstin Haarmann, VCD-Bundesvorsitzende ergänzt: "Ausideologischen Gründen verhindern alle Bundesverkehrsminister und dieAutolobby seit Jahrzehnten die Einführung eines generellenTempolimits auf Autobahnen. Die Mehrheit der Deutschen denkt längstvernünftiger und spricht sich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus- also für ein entspannteres Fahren ohne Angst vor Raserei. DieGesetze der Physik, internationale Studien sowie sinkendeVerkehrsunfallzahlen hierzulande nach Einführung von lokalenTempobeschränkungen zeigen eindeutig: Das Tempolimit sorgt fürweniger schwere Unfälle, weniger Getötete und Verletzte."Aus Sicht des Bündnisses ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung einzwingender Bestandteil der dringend benötigten Verkehrswende. FürElektromobilität und Digitalisierung ist ein Tempolimitunverzichtbar. Das Bündnis fordert die Mitglieder des Klimakabinettsauf, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen und Landstraßen in denMaßnahmenkatalog aufzunehmen.Arne Fellermann, BUND-Verkehrsexperte, erklärt hierzu: "Ohnestrukturelle Veränderungen im Verkehrsbereich werden weder dieKlimaziele erreicht noch wird die notwendige Verkehrswendeeingeleitet. Anstatt kostengünstige und einfach umzusetzendeKlimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, setzt der Verkehrsminister lieberauf teure Industrieversprechen, umweltschädliche Agrotreibstoffe undineffiziente synthetische Kraftstoffe. Das ist eine in unseren Augennicht mehr zeitgemäße Haltung. Ein Tempolimit gehört zu dem Umbruchunseres Mobilitätsverständnisses zwingend dazu. Einfacher gehtKlimaschutz nicht."Benjamin Stephan, Greenpeace-Verkehrsexperte: "EineHöchstgeschwindigkeit auf Autobahnen würde Menschenleben retten, dasKlima schützen und gerade den deutschen Autobauern zeigen, dasstonnenschwere PS-Protze nichts mit nachhaltiger Mobilität zu tunhaben. Statt einer sexistischen Kampagne zu Fahrradhelmen mussVerkehrsminister Scheuer wirksame Maßnahmen umsetzen. Ein Tempolimitrettet Menschenleben, Plakate tun das nicht."Andreas Troge, ehemaliger Präsident des Umweltbundesamtes,unterstützt die Forderungen des Bündnisses. Andere Experten, Verbändeund Vereine sind aufgerufen, dem Bündnis beizutreten.Links:Die Hintergrundpapiere zum Tempolimit der Verbände, dasPressematerial der Gewerkschaft der Polizei in NRW sowie einePressemitteilung der Verkehrsunfall-Opferhilfe vom 11.4.2019, findenSie unter http://l.duh.de/p190411Kontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deMichael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei inNordrhein-Westfalen0211 20910132, pressenrw@gdp-nrw.deGerd Lottsiepen, Verkehrspolitischer Sprecher des VCD0171 8824449, gerd.lottsiepen@vcd.orgArne Fellermann, BUND-Verkehrsexperte030 27586484, arne.fellermann@bund.netBenjamin Stephan, Greenpeace Verkehrsexperte0151 57208151, benjamin.stephan@greenpeace.orgWulf Hoffmann, Verkehrsunfall-Opferhilfe VOD0176 61634519, wulf.hoffmann@lvw-lsa.deBUND-Pressestelle:Sigrid Wolff, BUND-Pressesprecherin030 27586-425, presse@bund.net, www.bund.netVCD-Pressestelle:Almut Gaude, Pressesprecherin030 280351-12, presse@vcd.org, www.vcd.orgDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Pressesprecherin030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell