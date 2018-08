Mainz (ots) -Alkohol, Drogen, Medikamente - Suchterkrankungen zählen zu denhäufigsten psychischen Krankheiten, die Therapien sind aufwendig undlangwierig. "plan b" begleitet am Samstag, 4. August 2018, 17.35 Uhr,im ZDF in "Leben ohne Sucht - Raus aus der Abhängigkeit" Menschen,die Wege aus der Sucht gefunden haben, und Projekte, die zeigen, wiePrävention gelingt.Der Fleckenbühler Hof im nordhessischen Cölbe ist mehr als einBauernhof: Jeder, der dort lebt und arbeitet, hat eine Suchtkarrierehinter sich und ist bereit, anderen den Weg aus der Sucht zu zeigen.Verbunden ist das für alle mit strikten Regeln und viel harterArbeit. Wer das bei den "Fleckenbühlern" versuchen will, wirdaufgenommen - zu jeder Tages- und Nachtzeit.Dominik Forster war drogenabhängig, dealte und landete im Knast -heute holt er sich seinen Kick beim Klettern. Mit anderen ehemaligenSuchtkranken gründete Forster den "Mountain Activity Club".Inzwischen klettern dort Menschen mit und ohne Drogenvergangenheitgemeinsam: Echte Gefühle und echte Erlebnisse ersetzen denDrogenrausch. Dominik Forster hat seine Erfahrungen in Büchernverarbeitet und ist an Schulen und in Suchteinrichtungen für dieSuchtprävention aktiv.Jugendliche in Island haben gute Chancen, nie in einerAbhängigkeit zu landen. Ob Tabak, Alkohol oder illegale Drogen -nirgends in Europa konsumieren Jugendliche weniger Suchtmittel als inIsland. Vor 20 Jahren sah das noch ganz anders aus: Die isländischeJugend galt als Sorgenkind Europas. Den Wandel brachte das Programm"Youth in Iceland" mit einer Mischung aus staatlich gefördertenFreizeitprogrammen und strengen Maßnahmen. Heute gilt das Land alsVorbild für Europa, das isländische Präventionsmodell wird weltweitkopiert.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/https://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell