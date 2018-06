Leben braucht Platz - Freiraum nachhaltig managen (AUDIO)

Lemgo (ots) -Anmoderationsvorschlag: Der "Tiergarten" in Berlin, der "EnglischeGarten" in München oder "Planten un Blomen" in Hamburg: Parks undGärten, aber auch Sport- und Spielplätze oder andere Grünflächenmachen unser Leben erst so richtig lebenswert. Von daher ist einverantwortungsvoller, nachhaltiger Umgang mit solchen Freiräumennatürlich eine wichtige Aufgabe für die Zukunft. Damit das gelingt,bietet die Hochschule Ostwestfalen-Lippe jetzt ein neues Studium zumsogenannten "Freiraummanager" an. Jessica Martin berichtet.Sprecherin: Freiräume sind extrem wichtig - sowohl für unsMenschen, aber auch für Klima und Umwelt:O-Ton 1 (Professorin Dr. Yvonne-Christin Bartel, 28 Sek.): "Aufder einen Seite sind es natürlich Erholungsräume, die wir brauchen,sie sind Bewegungsflächen. Damit sind sie wichtig für die Gesundheitaller Altersgruppen. Auf der anderen Seite haben wir die Situation,dass sich auf diesen Flächen natürlich auch Pflanzen befinden, dieFeinstaub und CO2 binden. Und wir haben Vegetationsflächen, die alsSickerflächen, Verdunstungsflächen zur Verfügung stehen - und damittragen diese Flächen dann auch zum Hochwasserschutz bei, reduzierendie innerstädtische Erwärmung und schaffen Lebensräume für Menschenund Tiere."Sprecherin: Sagt Professorin Dr. Yvonne-Christin Bartel von derHochschule Ostwestfalen-Lippe. Bisher waren in der RegelLandschaftsarchitekten für die Gestaltung von Freiräumen zuständig.O-Ton 2 (Professorin Dr. Yvonne-Christin Bartel, 14 Sek.): "Jetzthat sich aber in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass eben dieseAußenanlagen im Gesamtlebenszyklus betrachtet werden müssen, dasswirtschaftliche Aspekte eine größere Bedeutung haben und dass auchdie interdisziplinäre Zusammenarbeit am Bau immer wichtiger wird."Sprecherin: Um dem Rechnung zu tragen, und weil natürlich auch dieDigitalisierung in diesem Bereich immer weiter voranschreitet, bietetdie Hochschule Ostwestfalen-Lippe ab dem kommenden Wintersemester denneuen Studiengang "Freiraummanagement" an.O-Ton 3 (Professorin Dr. Yvonne-Christin Bartel, 30 Sek.): "Ganzwichtig ist auf der einen Seite, dass ein wirtschaftliches, aber auchplanerisches Interesse besteht, dass die jungen Leute den Willenhaben, ihre Umwelt um sich herum zu gestalten. Also grundsätzlich istes so, dass Freiraummanager oder Freiraumökonomen gute Berufschancenhaben werden bei Projektentwicklern, Generalunternehmen des Garten-und Landschaftsbaus. Aber auch bei Institutionen, die großeLiegenschaften haben, also so was wie Wohnungsbaugesellschaften undKommunen. Und da ist uns aus der Praxis bereits berichtet worden,dass ein hoher Bedarf besteht."Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie sich für das innovative undzulassungsfreie "Freiraummanagement"-Studium an der Hochschule OWLinteressieren: Sie können sich noch bis zum 15. Juli 2018 zumWintersemester einschreiben. Weitere Informationen dazu gibt's imNetz unter www.hs-owl.de/freiraummanagement.Pressekontakt:Julia WunderlichTel.:05261/7022510Mail:pressestelle@hs-owl.deOriginal-Content von: Hochschule Ostwestfalen-Lippe, übermittelt durch news aktuell