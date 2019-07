Mainz (ots) -Im Kosmos eines großen sommerlichen Technofestivals spielt dasDrama "Smile", das am Montag, 15. Juli 2019, 23.55 Uhr, im ZDF undbis 6. August in der ZDFmediathek zu sehen ist. "Smile" ist derdritte Film in der Reihe "Shooting Stars - Junges Kino im Zweiten".Regie führte Steffen Köhm, der zusammen mit Silke Eggert undProdromos Antoniadis auch das Drehbuch schrieb. Neben Mercedes Müllerin der Hauptrolle spielen Hanna Hilsdorf, Mehmet Sözer und andere.Auf der Suche nach Freundschaft und Glück besucht die jungeMercedes (Mercedes Müller) zum ersten Mal das sagenumwobeneTechnofestival "Heimat" in Deutschland. Sie will DJ Boy (MehmetSözer) wiedersehen, den sie bei einem Gig in ihrer Heimatstadtkennengelernt hat. Doch Boy soll im VIP-Bereich auflegen, zu demMercedes keinen Zutritt hat. Im Gedränge des Festivals lernt sie diewilde Bella (Hanna Hilsdorf) kennen, von der sie zunächst fasziniertist. Bella verspricht Mercedes, ihr Zugang zum "Secret-Backstage" zuverschaffen, wo sich Boy befindet. Aber vorher will Bella tanzen,trinken und lachen. Ohne Zeitgefühl fliegen die beiden von Dancefloorzu Dancefloor, und die ganze Welt scheint ein einziger Spielplatzvoller magischer und schräger Begegnungen zu sein. Doch bald kannMercedes nicht mehr unterscheiden zwischen Traum und Realität,zwischen Sein und Schein. Die Reise durch das angesagte Wunderlandentpuppt sich zunehmend als Horrortrip.Die weiteren Filme der Reihe "Shooting Stars - Junges Kino imZweiten" sind: "Die Anfängerin" (Mittwoch, 17. Juli 2019, 23.15 Uhr)und "Draußen in meinem Kopf" (Mittwoch, 24. Juli 2019, 23.15 Uhr).Alle Filme der Reihe sind seit Sonntag, 7. Juli 2019, 10.00 Uhr,30 Tage lang in der ZDFmediathek abrufbar.Die Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben.Weitere Informationen: https://kurz.zdf.de/fNF/Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/shootingstarsPressemappe: https://kurz.zdf.de/m3n/https://twitter.com/ZDF_DKFhttps://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttps://instagram.com/ZDFmediathekhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell