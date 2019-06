Leben im Slum - Hilfsprojekte auf den Philippinen besucht / Hilfe für eine bessere Zukunft

Hösbach (ots) - Andreas Schüßler, Gründungsmitglied der HösbacherHilfsorganisation Global Micro Initiative e.V., besuchte Anfang Aprilauf eigene Kosten zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden TobiasSchüßler Hilfsprojekte auf den Philippinen. Er berichtet:"Erdrückende Hitze, müde Hunde, Häuser ohne Fußboden - unddazwischen: Lachende Kinder. Das sind die Dinge, die ich wahrnehme,als ich mich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Slum befinde.Außer mir sind noch Tobias Schüßler und zwei Mitarbeiter von ProjectLife Subic, die sich um alle Angelegenheiten von GMI vor Ort kümmern,dabei. Schon direkt am Anfang kommen uns drei Jugendliche mitMüllsäcken entgegen. Tobias wird mir später erklären, dass sie denMüll nutzen, um ihren Teil zum Familienunterhalt beizutragen.Zu viert laufen wir durch die engen Gassen des Slums,hintereinander, da zwei Menschen nebeneinander keinen Platz haben.Wir sind auf dem Weg, Carina zu besuchen. Sie hat einen Mikrokreditvon GMI genutzt, um einen Sari Sari Store, einen Gemischtwarenladen,zu eröffnen und hat mittlerweile einen zweiten Kredit erhalten,dessen Raten sie stets pünktlich zurückbezahlt hat.Carina wohnt mit ihrem Mann und drei Kindern in einer kleinenWellblechhütte hier im Slum. Es ist wirklich sehr, für meineVerhältnisse fast unvorstellbar klein: Die Familie kocht, isst undschläft hier auf engstem Raum. Der Empfang ist überaus freundlich undsofort wird Platz geschaffen, damit zumindest einige sich neben dasBett setzen können. Auch der Laden ist hier integriert. Mich imVerkaufsbereich zu bewegen, ist fast nicht möglich.Carina spricht kurz über ihr Leben. Der Slum liegt direkt amStrand; in der Regenzeit wird er oft überflutet. Der Eingang istdeshalb leicht erhöht gebaut. Auch gehört das Grundstück nicht derFamilie. Seit einigen Jahren kursiert immer wieder das Gerücht, derEigentümer würde zurückkehren. Carina müsste dann ihr Zuhauseverlassen. Das ist auch der Grund, warum hier keine auf Dauerangelegten Gebäude gebaut werden.Es gibt keine Fußböden; meine Füße stehen direkt auf Sand, währendich am Bett sitze. Carina erzählt uns, dass sich Reis und Holzkohleam besten verkaufen. Die Menschen nutzen Holzkohle zum Kochen, da esbilliger ist als Strom oder Gas. Abkühlung gibt es kaum. Niemandbesitzt eine Klimaanlage, um die über 35°C sommerliche Hitzeerträglich zu machen. Carina plant, mit einem weiteren Mikrokrediteinen gebrauchten Kühlschrank zu kaufen, um gekühlte Waren verkaufenzu können.Auf unserem Rückweg passiert etwas, mit dem ich überhaupt nichtgerechnet hatte: Uns laufen Kinder hinterher. Lachend. Glücklich. Daswird es sein, was ich von dieser Reise vor allem anderen mitnehmenwerde. Dass Menschen, die nichts haben, so dankbar für das Leben seinkönnen. Dass sogar Kinder, die im Slum aufwachsen, glücklich seinkönnen."Text: Andreas Schüßler Fotos finden Sie hier:https://www.presseportal.de/pm/126405/4246368kurze Video Clips finden Sie hier:https://www.youtube.com/channel/UCg-7RYAI-PR_AzdyWPCr-6gPressekontakt:Silvia Schüßler, ÖffentlichkeitsarbeitGlobal Micro Initiative e. V.Weißenbergerstraße 663768 Hösbachwww.global-micro-initiative.deSilvia.Schuessler@global-micro-initiative.deOriginal-Content von: Global Micro Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell