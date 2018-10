Mainz (ots) -Einen Themenabend um das häufig schwierige Leben im Dorf sendetdas SWR Fernsehen am Mittwoch, 17. Oktober, ab 20:15 Uhr. Nach derDokumentation "Dorf sucht Doc" ab 20:15 Uhr diskutiert Florian Webermit Gästen die Frage "mal ehrlich...sterben unsere Dörfer?" im SWRBürgertalk aus der Alten Feuerwache Mannheim.Der lange Weg zur eigenen Praxis auf dem Land"94 und immer noch als Arzt in der Praxis", "wer Hilfe sucht, mussweit fahren" - aktuelle Schlagzeilen, die deutlich machen: DerÄrztemangel auf dem Land nimmt dramatische Formen an. Mittlerweilefehlen Hausärzte in ganzen Landstrichen. Und das, obwohl viele jungeMediziner gerne aufs Land wollen. Wieso klappt es dennoch so oftnicht mit der Praxisübernahme? Das Langzeit-Experiment "Dorf suchtDoc" versucht, junge Ärztinnen und Ärzte, die gerne aufs Landmöchten, und Dörfer, die dringend Mediziner suchen,zusammenzubringen. Hier stoßen zwei junge Ärztinnen auf vieleunerwartete Hindernisse. Die Dokumentation von Meike Materne zeigt,dass die Praxisübernahme häufig nicht am Willen der potentiellenNachfolger scheitert, sondern vielmehr an bürokratischen undfinanziellen Hürden. Diese versperren oft den Weg zur eigenen Praxis.SWR Bürgertalk zur LandfluchtIm Anschluss fragt Moderator Florian Weber ab 22 Uhr im SWRBürgertalk: "mal ehrlich...sterben unsere Dörfer?". Städte inDeutschland boomen, Dörfer schrumpfen. Der Magnetismus der Metropolenverstärkt sich sogar. Inzwischen leben 80 Prozent der Deutschen ingroßen Kommunen. Die Lebensbedingungen für die Landbevölkerungverschlechtern sich. Geschäfte und Gaststätten schließen, Ärzteziehen weg oder finden keine Nachfolger, Krankenhäuser werdenzusammengelegt und sind immer schwerer erreichbar. Es fehlt oft anerreichbaren Kitas und Schulen. Ergebnis: Die Jungen ziehen in dieStadt, die Alten bleiben zurück. Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier hat das Thema jetzt zur politischen Chefsache gemacht. Inder ARD sprach Steinmeier von "Schrumpfungsschmerzen" auf dem Landund "Wachstumsschmerzen" in den Ballungsräumen.Im SWR Bürgertalk "mal ehrlich...sterben unsere Dörfer?" wirdModerator Florian Weber dem Thema intensiv und anschaulich nachgehen.Mit zahlreichen Gästen aus dem gesamten SWR-Sendegebiet wird er inder Alten Feuerwache in Mannheim über deren persönliche Erfahrungenmit dem Dorfleben sprechen. Ebenfalls dabei: Dr. Reiner Klingholz vomBerlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung sowie derSPD-Fraktionschef im rheinland-pfälzischen Landtag AlexanderSchweizer und der Vorsitzende der Partei "Die Linke" Bernd Riexinger.Dabei wird es nicht nur um negative Entwicklungen gehen. Manchekleinen Kommunen wissen sich gegen den schier unumkehrbaren Trend derLandflucht mit originellen Ideen und Maßnahmen zu wehren."Dorf sucht Doc" und "mal ehrlich...sterben unsere Dörfer?" imThemenschwerpunkt "Leben auf dem Dorf" am 17. Oktober ab 20:15 Uhr imSWR FernsehenFotos auf www.ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter Bürgerinnen und Bürger, die Interesse haben, bei einer dernächsten Sendungen dabei zu sein, wenden sich bitte per Mail anmal-ehrlich@swr.de oder info@encanto.tv.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell