"Leben in Deutschland" mit Felix von der Laden in ZDFinfo (FOTO)

Mainz (ots) -Hat man im Leben überhaupt eine Wahl? Oder ist sowieso alles nurSchicksal, Fügung oder Bestimmung? Diesen Fragen widmet sichYouTube-Star Felix von der Laden in ZDFinfo am Dienstag, 29. August2017, 21.00 Uhr, in "Leben in Deutschland: Ist das fair?". Der23-Jährige zählt zu jenen Menschen, die Glück im Leben hatten: Unterdem Pseudonym "Dner" hat er sein Gaming-Hobby zum Beruf gemacht - unddas sehr erfolgreich. In seiner Reportage trifft er nun auf Menschenseines Alters und begleitet sie in ihrem ungewöhnlichen Alltag.Einzelne Teile der Reportage waren bereits auf dem YouTube-Channel"follow me.reports" von funk zu sehen.Von der Obdachlosen bis zum Start-up-Unternehmer - das Spektrumzwischen Armut und Reichtum in Deutschland ist riesig. Doch wer fühltsich überhaupt arm oder reich? Auch dieser Frage geht Felix von derLaden in seiner Reportage auf den Grund und spricht dafür unteranderen mit der obdachlosen Nicole, dem Rapper PA Sports, "Germany'sNext Topmodel"-Teilnehmerin Anuthida Ploypetch sowie mit MaximNitsche, der die Mathematik-App "Math42" entwickelt hat."Leben in Deutschland: Ist das fair? - Unterwegs mit Youtube-StarFelix von der Laden" ist Teil des ZDFinfo-Doku-Schwerpunkts zurBundestagswahl, der am Dienstag, 29. August 2017, bereits um 17.15Uhr mit der zweiteiligen Dokumentation "Mein Land, dein Land"startet, an die sich die Dokumentation "Treffpunkt Kiosk: Wo das Herzdes Viertels schlägt" um 18.15 Uhr anschließt, bevor "German Angst"um 19.45 Uhr nach Gründen und Auslösern für die Sorgen der Deutschensucht. Danach will Jochen Breyer um 19.30 Uhr in "Am PulsDeutschlands" wissen, was die Menschen im Land bewegt, bevor um 20.15Uhr mit "Europa und die Flüchtlinge: Chronik einer Krise" einzentrales Wahlkampfthema in den Fokus rückt. Den Abschluss desSchwerpunkts bilden die Dokumentationen "Mein Leben, Mein Viertel" um21.45 Uhr, "Vergessen im Westen" um 23.15 Uhr und "ZwischenKontopfändung und Gerichtsvollzieher" um 24.00 Uhr.ZDFinfo wiederholt "Leben in Deutschland: Ist das fair? -Unterwegs mit Youtube-Star Felix von der Laden" am Montag, 4.September 2017, 0.45 Uhr, sowie am Sonntag, 17. September 2017, 12.45Uhr, und am Freitag, 22. September 2017, 9.15 Uhr.https://presseportal.zdf.de/pm/wahl-2017https://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/deutschlandPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell