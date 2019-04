Leben mit Bluterkrankheit: Heute ideal versorgt (FOTO)

Berlin (ots) -Es ist eines der ältesten Krankheitsbilder der Welt: ÜberJahrhunderte hinweg litten Menschen mit der Bluterkrankheit(Hämophilie) unter einer stark verkürzten Lebenswartung. In den 70erJahren gelang der Durchbruch. Heute können die Betroffenen dankmoderner Therapien und effektiven Arzneimitteln ein nahezubeschwerdefreies Leben führen. Eine gute Nachricht zum Welttag derHämophilie.Erste Berichte über Hämophilie reichen zurück bis in die Mitte des5. Jahrhunderts. Weil die Krankheit erblich übertragbar ist und vorallem Männer betrifft, ist die Verteilung und Häufigkeit derBluterkrankheit durch alle Epochen und Weltteile weitestgehendgleichgeblieben. Etwa einer von 10.000 Menschen war und ist von derKrankheit betroffen.Ursache und DurchbruchMenschen mit Hämophilie leiden unter einem Mangel an einembestimmten Eiweiß im Blut. Dadurch gerinnt das Blut nicht richtig undbereits kleinere Verletzungen können zu erheblichen Blutungen führen,teilweise mit gefährlichen Folgen. Noch bis 1950 ging die Diagnoseeinher mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 16,5 Jahren.1956 lag die Lebenserwartung bereits bei 23 bis 30 Jahren. DerDurchbruch kam vor etwa 50 Jahren: Forschern gelang es, dieBlutgerinnungsstörung durch das Hinzugeben des fehlenden Eiweißes imBlut zu behandeln. Mit diesen Therapien stieg die Lebenserwartungrasant an: Seit den 70er Jahren ist sie nahezu identisch mit der vonblutgesunden Menschen.Heute wird entweder durch die regelmäßige Zufuhr des fehlendenGerinnungsfaktors prophylaktisch dafür gesorgt, dass das Blutplasmades Patienten nicht unter eine gewisse Konzentration fällt. Oder eswird mit modernen Gentherapien gearbeitet, bei denen ein Gen in eineZelle eingeschleust wird, welche dort dann das fehlende Proteinproduziert. Diesen Erfolgen ist es zu verdanken, dass für Patientenmit der Bluterkrankheit heute ein weitestgehend normales Lebenmöglich ist - dank der richtigen Forschung und dem Zugang zu einerpassenden Versorgungspraxis.Ihr Ansprechpartner:Julia Richter, Tel. 030 27909-131, jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell