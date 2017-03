"Leben im Abwasser": ZDF-"planet e."-Doku zum Weltwassertag über die hygienische Situation in Tansanias Slums (FOTO)

Mainz (ots) -Hygiene-Skandal: Weltweit müssen rund 2,4 Milliarden Menschen ohneToiletten auskommen. Nur eine Folge davon: Täglich sterben fast 1000Kinder durch fäkalienverseuchtes Wasser. Anlässlich desWeltwassertages beleuchtet die "planet e."-Dokumentation "Leben imAbwasser" am Sonntag, 19. März 2017, 16.30 Uhr, im ZDF die Arbeit dergemeinnützigen Nichtregierungsorganisation BORDA in TansaniasHauptstadt Daressalam.Dort bauen und betreiben die Mitarbeiter der "Bremen OverseasResearch and Development Association" zusammen mit einheimischenKräften sanitäre Anlagen. Zum Beispiel leeren kleine Unternehmen wiedie "Entsorgung auf Rädern" die Fäkaliengruben der Hütten undtransportieren die Exkremente zur Kläranlage. Zudem können dasaufbereitete Wasser zum Bewässern von Pflanzen und das entstehendeBiogas zum Kochen verwendet werden. Die verbesserte Hygiene führt zubesseren Wohnbedingungen und ermöglicht den Bewohnern ein würdevollesLeben in einer Umgebung, die endlich nicht mehr stinkt.Der Weltwassertag wird seit 1993 jährlich am 22. März begangen undresultiert aus der UN-Weltkonferenz über Umwelt und Entwicklung 1992in Rio de Janeiro. Im Jahr 2017 beschäftigen sich Veranstaltungenrund um den Weltwassertag sowie der Weltwasserbericht mit den ThemenAbwasser und Abwassernutzung.https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e-drei-umwelt-dokus-im-maerz/http://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell